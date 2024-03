Deputatul Chesnoiu: Dorim să transformăm fosta popicărie din parcul „Constantin Poroineanu” în Centru de Tratament

Deputatul PSD, Adrian Chesnoiu, împreună cu primarul Ion Doldurea si cu președintele Insitutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimaterică, Adrian Miulescu au vizitat parcul „Constantin Poroineanu” din Caracal. Proiectul avut în discuție l-a reprezentat crearea unui centru de tratament, sub egida Institutului. Clărirea ce va fi transformată în Centru de Tratament pentru seniori este fosta popicărie, iar aceasta va fi renovată de Primărie și va fi pusă la dispoziția Institutului care o va dota și transforma în centru de tratament.

”Noul centru de tratament va avea un flux de minim 100 de persoane pe zi și aproximativ 30 de locuri de cazare, fiind inclus pe lista Centrelor de Recuperare la nivel național. Cu acest proiect, parcul nostru va cunoaște o puternică reconfigurare, din punct de vedere al utilității sale.

Astfel, pe lângă componenta de recreere – plimbări, activități sportive, culturale, parcul va avea și componenta de sănătate-cea de recuperare, foarte importantă pentru membrii comunității noastre și pentru cei care locuiesc în apropierea municipiului Caracal.”



„Împreună cu domnul primar Ion Doldurea și cu domnul Adrian Miulescu, președinte al Insitutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimaterică am convenit astăzi asupra unui proiect la care țin foarte mult: crearea unui centru de tratament, sub egida Institutului, în comunitatea noastră. Vorbesc, ori de câte ori am ocazia, despre minunatul nostru parc „Constantin Poroineanu”, inima comunității noastre, al treilea parc natural ca mărime din Europa, întins pe 27 de hectare. Cel puțin în ultimii 4 ani am derulat multe proiecte în parc, schimbând din temelii estetica și funcționalitatea acestuia. Peste 2000 de persoane se relaxează în fiecare zi de weekend în parc.

Mi-am propus să nu ne oprim aici! Împreună cu dl. primar Doldurea și dl. Președinte Miulescu, am vizitat parcul, oprindu-ne la clădirea din parc (fosta popicărie) pe care dorim să o transformăm, cât de curând, în Centru de Tratament pentru seniorii noștri, și nu numai.

Primăria va renova clădirea și o va pune la dispoziția Institutului care o va dota și transforma în centru de tratament.

Acesta va funcționa ca unitate externă a Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie.

