Cătălin Rotea. Despre rețeaua de alimentare cu apă a orașului. Cum arătau conductele

Primarul oraşului Balş, Cătălin Rotea a dat explicații în legătură cu lucrările efectuate la rețelele de apă și canalizare. Disconfortul creat în ultimele luni a fost necesar pentru sănătatea tuturor locuitorilor orașului.

Iată de declară primarul:

„A existat un real disconfort, pe care mulți dintre dumneavoastră a trebuit să-l suferiți de câteva luni bune. Când vorbim de partea de alimentare a rețelelor cu apă, de canalizare, sau de extinderea acestor rețele. Mulți dintre dumneavoastră suferiți de câteva luni bune de zile, și aveți de-a face cu noroi în spatele blocului, cu șanțuri, cu gropi în care de multe ori poate v-ați lovit mașinile sau v-ați rupt cauciucurile. Aceste lucruri, sunt convins că au contat foarte mult pentru dumneavoastră și că v-au durut, dar vreau să înțelegeți un lucru, dincolo de faptul că știți că eu mă țin mereu de promisiunile pe care le fac. În 2016, când am candidat pentru prima dată la Primăria Balș, spuneam că apa din Balș nu este potabilă și că are o serie întreagă de probleme. A trebuit să treacă vreo cinci-şase ani de zile, să ajungem în 2021-2022 ca să facem lucrări complete de reabilitare a rețelei de apă și canalizare, în oraşul Balș, rețea de apă înființată undeva în jurul anilor 1970. Și ca să înțelegeți că tot acest disconfort al dumneavoastră a meritat, aș vrea să vă arăt cum arată o mică porțiune din rețeaua de alimentare cu apă a orașului. O mică porțiune din conductele din care dumneavoastră ați băut apă, din care dumneavoastră ați dat să bea apă copiilor, bătrânilor, bolnavilor sau cu care dumneavoastră ați gătit. Așa arată rețeaua de apă pe care am înlocuit-o și sper ca dumneavoastră să înțelegeți de ce această reabilitare a fost necesară.

Știți bine că mă țin de promisiune. Absolut toate zonele în care s-a lucrat vor fi aduse la starea inițială. Chiar la sfârșitul acestui săptămâni, încep lucrările de aducere la starea inițială și amenajare totală a terenului în tot ceea ce înseamnă zona de blocuri, de la spital până în zona Lămâița, acolo unde s-au făcut aceste lucrări, de asfaltare a străzii Depozitelor, de reabilitare a străzii 1 Decembrie, momentan pe parte de trotuare și de borduri. În ceea ce privește rețeaua de canalizare, vom vorbi data viitoare despre ea, dar vă asigur că în maximum două luni vom începe asfaltarea generală a străzilor din orașul Balş, pe strada Crizantemelor și Tudor Vladimirescu, pe Corbeni și pe Româna, în zona pieței și, de asemenea, în toate zonele în care am avut lucrări de reabilitare sau de extindere a rețelei. Sunt convins că acest disconfort, pentru care, în numele Primăriei și în numele meu personal, vă cer scuze, pentru că aveți dreptate mulți dintre dumneavoastră, sunt locuri în care se putea lucra puțin mai bine, vă asigur că tot acest disconfort a meritat pentru sănătatea dumneavoastră, pentru calitatea vieții dumneavoastră și pentru binele acestui oraș în general.”