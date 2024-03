Primarul municipiului Caracal, Ion Doldurea anunță proiecte de investiții în valoare de 82 milioane de euro

Primarul Ion Doldurea anunță proiecte de investiții în 2024 în valoare de peste 82 milioane de euro.

Unul dintre aceste proiecte este extinderea Spitalului Municipal Caracal, proiect în care se vor investi 34 de milioane de euro.

”Este o prioritate să avem spații adecvate pentru tratarea pacienților în siguranță. În acești ani am avut proiecte prin care am dotat ambulatoriul cu echipamente de ultimă generație și am reabilitat termic actuala clădire a spitalului”, este declarația primarului Municipiului Caracal, Ion Doldurea.

De asemenea, acesta menționează că în ultimii 3 ani au fost depuse pentru finanțare proiecte cu fonduri nerambursabile în valoare de 107 milioane de euro.