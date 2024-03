În Coaliție. Deputatul Știrbu cere demisia ministrului Barbu

Prezența ministrului Florin Barbu în cadrul unui interviu acordat unui post tv generalist în seara zilei de 13 martie generează o reacție din partea deputatului Gigel Știrbu, președinte al organizației Olt a PNL. Referitor la cele prezentate de colegul său de Coaliție, deputatul Știrbu consideră inoportună declarația ministrului oltean, căruia îi reproșează contextul în care acesta face referire la politicile agrare promovate de Nicolae Ceaușescu, față de patrimoniul vegetal natural din Delta Dunării.

Știrbu consideră că raportarea la perioada comunistă este un afront adus Revoluției Române din 1989.

Iată, în cele ce urmează declarația deputatului de Olt, Gigel Știrbu:

„Declarațiile recente ale ministrului Agriculturii, Florin Barbu, au șocat și indignat pe toți cei care au auzit sau au citit despre ele.

Domnul Barbu l-a citat pe fostul dictator Nicolae Ceaușescu pentru a-și justifica decizia de a transforma stuful din Delta Dunării în pajiște. „Nu vreau să exagerez, președintele nostru, domnul Nicolae Ceaușescu, nu spunea degeaba că stuful e aurul verde al României”, a declarat domnul Barbu. Aceste cuvinte sunt cu adevărat uluitoare și dezamăgitoare, dar “Gura păcătosului adevăr grăiește”!

Este evident că un urmaș al partidului comunist nu are ce căuta la conducerea unui minister și, mai presus de toate, nu are nicio autoritate morală sau politică pentru a face referire la Nicolae Ceaușescu, un dictator care a adus atât de multă suferință și opresiune poporului român.

Prin această declarație, domnul Barbu nu doar că insultă memoria celor care au suferit și au murit în timpul Revoluției române din 1989, dar și califică alegerea sa într-o funcție de conducere ca fiind complet neadecvată și lipsită de respect pentru valorile democratice și pentru suferințele trecute ale poporului român.

Prin urmare, solicit public demisia imediată a domnului Florin Barbu din funcția de ministru al Agriculturii. Este esențial ca liderii noștri să manifeste integritate și respect față de principiile democratice și valorile naționale.

În plus, consider că este și responsabilitatea prim-ministrului României, Marcel Ciolacu, să ia măsuri în acest sens. Dacă nu va acționa pentru a remedia această situație, acest lucru arată o lipsă de conducere din partea sa, sugerând o asociere cu ideile și acțiunile neadecvate ale ministrului Barbu.

Să nu uităm niciodată sacrificiile făcute de cei care au luptat pentru libertatea și democrația noastră. Este datoria noastră să protejăm și să onorăm această memorie în fiecare zi.”