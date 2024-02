Emil Moț împreună cu Marius Oprescu au avut discuții cu locuitorii străzilor Prof. Mircea Botez, Regele Ferdinand și Dealul Viilor privind asfaltarea

Primarul Emil Moț împreună cu președintele Consiliului Județean, Marius Oprescu au avut discuții cu locuitorii străzilor Prof. Mircea Botez, Regele Ferdinand și Dealul Viilor privind asfaltarea. Pentru străzile Prof. Mircea Botez și Regele Ferdinand au fost semnate contractele de asfaltare, proiectele tehnice fiind deja demarate.

„Dragi slătineni, împreună cu președintele consiliului județean, Marius Oprescu am purtat discuții cu locuitorii străzilor Prof. Mircea Botez, Regele Ferdinand și Dealul Viilor.

Astfel, am anunțat semnarea contractelor de asfaltare pentru străzile Prof. Mircea Botez și Regele Ferdinand, proiectele tehnice fiind deja demarate. Le mulțumesc locuitorilor pentru acordul lor de a dona către Primăria municipiului Slatina suprafața de teren din fața proprietăților, înțelegând că acest gest va permite asfaltarea străzilor cu circulație în dublu sens, facilitând accesul pentru mașinile de pompieri, ambulanțe și alte vehicule de intervenție în situații de urgență.De asemenea, s-a cerut identificarea unei soluții pentru accesul din str. Dealul Viilor pe str. Prof. Mircea Botez, pentru a asigura un trafic fluid. În plus, locuitorilor li s-a recomandat să urgenteze amenajarea branșamentelor la rețelele de utilități și s-a hotărât întocmirea studiului de fezabilitate pentru asfaltarea străzii Dealul Viilor, precum și extinderea sistemului de iluminat public pe străzile Regele Ferdinand și Dealul Viilor, incluse deja în lista de investiții pentru 2024.”