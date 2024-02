Deputatul Chesnoiu: Alături de absolvenții programului de perfecționare managerială Antreprenor în Agricultură 4.0

Deputatul Adrian Chesnoiu, alături de absolvenții celei de a treia serii de cursuri din programul de perfecționare managerială Antreprenor în Agricultură 4.0 inițiat de Clubul Fermierilor Români. Iată ce a declarat: „Agricultura performantă astăzi nu se mai poate face cu sapa, iar conducerea unei afaceri în agricultură presupune implementarea unor mecanisme care să asigure competitivitatea și sustenabilitatea business-ului”.

„Am avut bucuria să fiu alături de absolvenții celei de a treia serii de cursuri din programul de perfecționare managerială Antreprenor în Agricultură 4.0 inițiat de Clubul Fermierilor Români. Am avut satisfacția să văd interesul unui număr tot mai mare de fermieri pentru a trece la un nivel profesional de management.

Am spus-o de câte ori am avut ocazia: agricultura performantă astăzi nu se mai poate face cu sapa, iar conducerea unei afaceri în agricultură presupune implementarea unor mecanisme care să asigure competitivitatea și sustenabilitatea business-ului. A devenit aproape o obligație utilizarea tehnologiilor de ultimă generație, diversificarea activităților existente și acceptarea valorificării oportunităților de finanțare disponibile la nivel național și european în sectorul agricol.

Felicit inițiativa Clubului Fermierilor și sper ca de la an la an, prin continuarea acestui program, tot mai mulți tineri să accepte să interacționeze cu provocările viitorului din perspectiva antreprenorului de succes”.