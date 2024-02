Comuna Șerbănești. Bugetul a fost aprobat!

Comuna Șerbănești are buget. În primăvară vor fi demarate lucrările pentru introducerea rețelei de gaze în satul Strugurelu și pe străzile Lăutarilor, Rasolani, Starcu, Lisa, Dealul Papii, Dumitru Caracostea și Dumitru Popovici. De asemenea, vor continua lucrările la rețeaua de canalizare, refacerea carosabilului și șanturilor în zonele unde a fost introdusă rețeaua. Și veștile bune nu se opresc aici. Cât de curând vor începe lucrările la Târgul Comunal și Piața Agroalimentară, iar din primăvară încep lucrările la Stația de epurare și lucrările la Sala de sport finanțate prin CNI.

„BUGETUL Comunei Șerbănești a fost APROBAT! MULȚUMIM CONSILIULUI LOCAL! Continuăm investițiile în localitatea noastră! Urmează în Primăvară să demaram introducerea rețelei de gaze naturale plus branșamente în satul STRUGURELU și pe străzile Lăutarilor, Rasolani, Starcu, Lisa, Dealul Papii, Dumitru Caracostea și Dumitru Popovici. Cât de curând începem lucrările la Târgul Comunal și Piața Agroalimentară. Continuă lucrările la rețeaua de canalizare cu introducerea conductei, refacerea carosabilului și șanturilor în zonele unde a fost introdusă rețeaua. Primăvara aceasta încep lucrările la Stația de epurare! Vom introduce balast pe străzile neasfaltate care nu fac parte din proiectul de canalizare. Nu putem introduce balast pe străzile unde este „SANTIER IN LUCRU”. Este strict obligația constructorului! Sperăm că în acest an sa primim finanțare pentru proiectul de asfaltarea străzilor balastate din Serbanesti. Continuăm lucrările la Sala de sport prin CNI. Veștile bune nu se termină aici, dar le mentionam treptat deoarece uităm și ajungem la celebra lozinca din Serbanesti: „nu a făcut Primarul… nimic în trei ani”.