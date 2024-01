Ministrul Florin Barbu: A început depunerea cererilor pentru acordarea a 100 de euro/ha, pentru sectorul vegetal

Ministrul Florin Barbu dă asigurari că acordarea ajutorului de 100 de euro/ha, pentru sectorul vegetal, este în curs. Au fost demarate procedurile, iar centrele locale și județene ale APIA au început să primească cererile, perioada de depunere fiind 29 ianuarie – 08 martie 2024, inclusiv.

Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro. Guvernul a alocat, din bugetul Ministerului Agriculturii, suma de 1.200.000.000 lei pentru plata acestui ajutor de stat. Plata se efectuează până la data de 30 iunie 2024.

„Așa cum am promis, am demarat procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal.

Centrele locale și județene ale APIA au început să primească cererile, perioada de depunere fiind 29 ianuarie – 08 martie 2024, inclusiv.

Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafață și este echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro.

Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro.

Guvernul a alocat, din bugetul Ministerului Agriculturii, suma de 1.200.000.000 lei pentru plata acestui ajutor de stat.

Plata se efectuează până la data de 30 iunie 2024.

Acest ajutor de stat se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2023, pentru minimum 1ha cu una sau mai multe dintre culturile: grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovăz de toamnă, rapiță de toamnă.

Am promis încă de anul trecut, că acordăm acest ajutor fermierilor români și continuăm să îi susținem, să îi ascultăm, să dialogăm și să lucrăm împreună pentru dezvoltarea agriculturii românești!”, a transmis ministrul Florin Barbu.