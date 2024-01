„Gala Laureaților”, ediția a VIII-a, încheiată triumfal prin „Gala Superlativelor”

Primarul Slatinei, Emil Moț, anunță încheierea evenimentului „Gala Laureaților”, ediția a VIII-a, prin organizarea ultimei gale de premiere a personalităților și entităților de valoare, și anume „Gala Superlativelor”. În cadrul acesteia, au fost oferite titluri prestigioase de „Personalitatea Anului” în diverse domenii, și distincția de „Cetățean de Onoare al municipiului Slatina” către 5 personalități marcante.

„Dragi slătineni, evenimentul „Gala Laureaților”, ediția a VIII-a, a fost încheiată triumfal prin „Gala Superlativelor”, unde am premiat entități valoroase, persoane fizice și asociații culturale. Cu bucurie, am conferit titluri prestigioase de „Personalitatea Anului” în diverse domenii, recunoscând excelența în contribuții notabile. Am acordat cu cinste distincția de „Cetățean de Onoare al municipiului Slatina” către 5 personalități remarcabile. Cu toții au contribuit semnificativ la prestigiul orașului, aducând recunoaștere atât la nivel național, cât și internațional.

Mulțumesc tuturor! Slatina se mândrește cu voi!”, a transmis primarul Emil Moț.