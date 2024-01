Giuvărăști: Noi străzi vor fi asfaltate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”

Localitatea olteană Giuvărăști va beneficia de asfaltarea străzilor „Lungă, Brutăriei și Câmpului”. Finanțarea a fost obținută prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Primarul Daniel Pană a semnat, alături de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Adrian Veștea, contractrul în valoare de peste 4,5 milioane de lei.

„După cum se vede în zare, Semne bune anul are, Am trecut la dezvoltare, Mai precis,la asfaltare!

Am semnat contractul de finanțare în valoare de 4558927,26 lei pentru asfaltarea străzilor:Lungă,Brutăriei și Câmpului”, a transmis primarul comunei Giuvărăști, Daniel Pană.