Drăgănești-Olt. Marian Tudorică, omul faptelor bune!

2024 este anul în care românii își vor alege, de la europarlamentari până la președinte de țară. Un an care a început complicat, cu proteste în stradă însoțite de revendicări, fel de fel. Societatea este divizată în grupuri de interese mai mult sau mai puțin legitime. Aici la Olt, e vremea bilanțului, a evaluării faptelor celor învestiți cu încredere în urmă cu trei ani. Demersul jurnalistic oferit de reporterul de serviciu este acela de a prezenta cititorului oameni din locurile noastre, faptele lor administrative, pentru a înțelege unde suntem și pe ce drum mergem. În continuare, exact așa cum a fost cules direct de la sursă, vă prezentăm un interviu, ușor neconvențional, cu Marian Tudorică (Măruș) primarul orașului Drăgănești, un dialog deschis, poate prea sincer pe alocuri…

Domnule primar, am tras deja linie sub 2023. Vă mulțumește activitatea primarului din Drăgănești-Olt?

Cunosc în oraș oameni mulțumiți de activitatea echipei de la primărie. Eu, ca primar, sunt doar un membru în această structură. Sunt și nemulțumiți, ar fi grav să nu fie! Dacă m-aș privi din afară, imparțial, aș spune că la Drăgănești-Olt a venit timpul să se facă ceva, iar dacă azi se văd doar o parte din lucruri, e pentru că unele sunt în analiză, în proiectare, în avizare, iar aceste proceduri, nu că țin în loc, dar sunt specifice. Mergeți pe stradă și vedeți Drăgăneștiul astăzi, luați-vă repere și vă veți convinge.

Aveți în față, văd pe biroul dvs. o listă de obiective bifate, vorbim pe ele?

Haideți să vi le notați sau faceți chiar o copie după ele, aici am doar o parte din munca mea în slujba comunității. Din bugetul local se pot face atât de puține, dar dacă vezi oportunități cu finanțare guvernamentală, europeană, și nu intervii, atunci ratezi șansa de a schimba fața localității, iar asta nu se întâlnește de prea multe ori în timpul unui mandat de primar. Vă las spre lectură aceste puncte de reper, le zic eu așa, iar dacă veți vrea să le publicați, e alegerea dvs. Întrebați-mă mai departe tot ce credeți!

Tensiuni în 2023 ca într-un reactor de centrală nucleară în PNL Olt. De partea cui sunteți?

Eu cred mai departe în echipă, în comunicarea internă, iar dacă până astăzi nu am dat sentințe, haideți să n-o fac răspunzându-vă la întrebare, un partid este o structură dinamică, iar dacă sunt divergențe de opinii, e un semn de democrație internă.

Pregătit pentru anul electoral 2024?

Nu cred că e vorba de o pregătire anume, mă vedeți dând dispoziții la vară să măturăm de trei ori pe zi, să vopsim bordurile din centru chiar dacă nu e nevoie, că doar, doar, oamenii vor vedea și vor vota. Nu-mi stă în fire așa ceva, păstrez legătura cu fiecare om, iar asta e de ajuns când îl lași pe acesta să vadă el ce s-a întamplat în oraș.

Adversarilor politici ce le spuneți la început de an?

Să fie sănătoși. Să stea concentrați pe ce a făcut și face Măruș, la Drăgănești-Olt. Iar când vor avea ceva de criticat, să nu stea pe gânduri. Când nu există opoziție, ne ducem spre altceva. Avem nevoie de ea!

Proiecte pentru 2024?

În administrația locală, activitatea nu se închide la sfârșitul unui an pentru a începe imediat de la zero în anul următor. Există o continuitate, iar unele proiecte sunt în diverse faze, altele în curs de execuție. Aveți lista pe care v-am lasat-o mai devreme, dacă o veți citi sau publica, înțelegeți din ea exact ce v-am spus mai sus.

Sunt lucruri care nu se pot face, dar înainte să veniți la primărie, credeați în realizarea lor?

Am avut și o experiență ca vice-primar, am înțeles atunci mecanismul de funcționare al administrației locale, regulile sunt diferite de mediul privat, însă când misiunea ta este de interes public, acolo în stradă, amprenta ta trebuie pusă. Nu schimb eu legile pentru a face administrația locală mai flexibilă, dar astăzi avem atâtea de făcut încât abia după ce terminăm treaba, putem să gândim și altceva.

Cum ar trebui să arate Drăgăneștiul, să zicem, peste vreo trei ani?

Am poza momentului la care faceți referire, pachet de servicii de utilități publice la toți locuitorii din Drăgănești-Olt: apă, canalizare, gaze, drumuri modernizate. Când le pui pe alte tale lângă cele ale investitorului privat, internet, tv, electricitate, abia atunci poți vorbi de un standard de viață care să nu te diferențieze cu nimic de ceea ce există la București, Cluj, Slatina, până atunci, și pentru asta e nevoie de proiecte, de surse de finanțare de la guvern, de la uniune, și nu avem cum să nu ajungem aici.

Se fac sondaje de opinie pe la Drăgănești?

E dreptul fiecăruia să vadă intenția de vot, gradul de satisfacție, notorietatea. La mine acasă nu a venit încă nimeni, doar că unui prieten, la unele întrebări în chestionar, i-au fost notate răspunsurile greșit. Așa cum mi-a spus el, cred că cel din fața sa nu a fost atent, sau cine știe, trebuie să ofere celor care fac cercetarea sociologică un răspuns într-un sens dat. Să fie sănătoși, să tot facă!

Candidați pentru un nou mandat?

Candidatura în sine nu își dă un titlu de glorie, poate doar de notorietate. Voi câștiga alegerile locale din Drăgănești-Olt pentru oamenii din oraș. Acesta e răspunsul la întrebarea pe care mi-ați pus-o. Să nu uit, aveți lista cu pașii pe care i-a făcut în administrația locală la Drăgănești-Olt, primarul Marian Tudorică. Să nu uitați de ea…



Fără a intra în detalii de natură tehnică, pornind de la ce trebuie să prezinte un primar responsabil, lista proiectelor din Drăgăneşti-Olt, asumată de Marian Tudorică, este un manual de corectă utilizare a funcţiei de primar. Iar când faptele sunt de partea ta, lucrurile arată că oraşul este astăzi pe mâini bune.

I. Proiecte finantate din POR 2014-2020- AXA 3.1.A Cod apel: POR/292/3/1/Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public,îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari Componentă 1- POR/2017/3/3.1/A/SUERD/1.

1. Cresterea eficientei energetice la cladiri rezidentiale în orasul Draganesti – Olt, judetul Olt, SMIS 125688, valoarea proiectului 3.280.345,11 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

II. Proiecte finantate din POR 2014-2020- AXA 3.1.B: Componentă 1- Apel: POR/372/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

1. Imbunatăţirea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de CO2 şi modernizarea Grădiniţei în Oraşul Draganeşti-Olt, Satul Comani, SMIS 127176, valoarea proiectului 506.616,86 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

2. Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Liceului Tehnologic in Orasul Draganeşti-Olt, SMIS 127177, valoarea proiectului 908.197,76 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

3. Imbunatatirea eficientei energetice, reducerea emisiilor de CO2 si modernizarea Scolii in Orasul Draganesti-Olt, Satul Comani, SMIS 127178, valoarea proiectului 701.165,16 euro, perioada de implementare 01.09.2018-31.12.2023.

III. Proiecte depuse pe POR 2014-2020- AXA 13.1: Componentă 1 – Apel : POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din Români

1. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Camin copii. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – Gradinita. Reabilitare si modernizare parc orasenesc Draganesti-Olt, SMIS 125827, valoarea proiectului 4.765.492,53 euro, perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023.

2. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in biblioteca a constructiei existente C1 -centrala termica. Reabilitare si modernizare cu schimbarea destinatiei in centru pentru tineret a constructiei existente C2 -biblioteca. Reabilitare si modernizare constructie existenta C1 – clubul elevilor. Reabilitaredrum public, SMIS 125853, valoarea proiectului 1.683.686,84 euro, perioada de implementare 25.07.2018-31.12.2023.

IV. Proiecte finantate din POR 2014-2020- Componentă 1- POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni Cresterea eficientei energetice în cladirile rezidentiale, cladirile publice si sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistreaza consumuri energetice mari,

1. MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC din orasul DRAGANESTIOLT, judetul Olt, valoarea proiectului 877.957,47 euro, perioada de implementare 01.07.2018-31.12.2023.

Proiecte depuse si aprobate PNRR

1. CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE LA CLADIRI REZIDENTIALE IN ORASUL DRAGANESTI-OLT, JUDETUL OLT-BLOCURILE: A, B, C, D, F, G, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Valoarea totală a proiectului 19.827.690,44 lei

2. Parteneriat pentru realizarea proiectului “Transport public local cu mijloace ecologice în Orașul Drăgănești-Olt și Comuna Mărunței” finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), vor fi achizitionate 3 autobuze electrice si 6 statii de incarcare, Valoarea totală a proiectului 7.915.701,60 lei

3. Infrastructură pentru transportul verde – ITS la nivelul Orașului Drăgănești-Olt, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local), proiectul presupune achizitionarea sistemului e-ticketing pentru autobuzele electrice. Valoarea totală a proiectului 2.457.904,11 lei.

4. „RENOVAREA MODERATĂ, ÎN SCOPUL CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE, A CLĂDIRII PUBLICE CĂMIN ȘI CANTINĂ AFERENTE LICEULUI TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU, DIN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI OLT, JUDEȚUL OLT”, finantat din PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10- FONDUL LOCAL, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Valoarea totală a proiectului 6.053.463,88 lei

5. INFIINTARE CENTRU DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR (CAV) IN ORASUL DRAGANESTI-OLT, JUDETUL OLT, finantat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C3 – Managementul deșeurilor Investitia I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / comune, Apel depunere dosare de finanțare Sub-investiția I1.A. – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, Valoarea totala a investitiei 3.830.914,00 lei.

Proiecte depuse si aprobate Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”

1. „REABILITARE SI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL DRĂGĂNEȘTI-OLT, JUDEȚUL OLT(III)”-strazile Parcului, Paltinis, Dudesti, Stadion, Gradinari- cu finantare din Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”- Valoarea totală a obiectivului de investiții- 25.669.928,12 lei.

Proiecte depuse si aprobate Compania Nationala de Investitii

1. ”Continuare lucrări la sediul Primăriei Drăgănești-Olt” finantat prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor” prin Compania Nationala de Investitii, Valoarea totala a investitiei 5.200.796, 90 lei.

Grija faţă de comunitate nu înseamnă numai investiţii în infrastructura principală: reţele de apă, gaze, canalizare, drumuri. Respectul faţă de cetăţean este determinant şi prin investiţiile făcute în sănătatea publică. În condiţiile date de marile probleme cauzate de lipsa infrastructurii sanitare, la Drăgăneşti-Olt, primarul Marian Tudorica (Măruş) a redat comunităţii, Centrul de Permanenţă din Drăgăneşti-Olt.

Centrul de Permanenţă va avea program dedicat oamenilor aflaţi în dificultate medicală, atât pentru zona de urgenţe, cât şi pentru intervenţii în situaţii de boli cronice.

Despre acest Centru de Permanenţă, primarul oraşului Drăgăneşti-Olt, a declarat: „Nu contează niciun leu cheltuit în plus pentru sănătatea oamenilor. Locuitorii din Drăgăneşti-Olt, merită acces la servicii medicale specializate. Îmi respect angajamentul şi vom continua toate acele proiecte necesare pentru a face ca, acasă la Drăgăneşti-Olt, să fie locul potrivit pentru aceşti oameni minunaţi”.

„Lucrările pentru modernizarea parcului nostru sunt în plină desfășurare! Se lucrează intens, avansăm zi de zi, pas cu pas! La final, totul ne va îndemna să venim aici!

De ce? Pentru că aici ne vom petrece timpul liber, ne vom odihni, ne vom plimba, vom face sport și ne vom distra, ne vom limpezi gândurile și ne vom relaxa!

În plină desfășurare sunt și lucrările pentru reabilitarea unităților de învățământ!

Vă asigurăm că se lucrează în ritm alert, susținut, la standarde de calitate, se valorifică la maximum timpul pentru ca elevii și copiii noștri să beneficieze cât mai repede posibil de sălile de curs”, transmite primarul Marian Tudorică.