Traseu educativ amenajat în pădurea Saru

Direcția Silvică Olt a amenajat un traseu educativ, cu un grad de dificultate ușor, în pădurea Saru. Traseul are o lungime de 1,2 kilometri, fiind administrat de către Ocolul Silvic Balș.

„Traseul tematic are o lungime de 1,2 kilometri, permite accesul facil al vizitatorilor, cu respectarea regulilor de vizitare, și dispune de trei puncte de informare unde vizitatorii, scanând coduri QR, pot afla numeroase informații despre flora și fauna din pădurile administrate de către Direcția Silvică Olt.

Pădurea Saru are o suprafață de 444,5 hectare și a fost desemnată sit de importanță comunitară, pentru protejarea biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a înființat 55 de trasee educative la nivelul direcțiilor silvice. Aceste trasee au fost înființate sub umbrela programului de educație forestieră „Descoperă secretele pădurii – Să învățăm despre păduri”, dezvoltat la nivelul direcțiilor silvice”, a declarat George Vîle, Direcția Silvică Olt.

Reguli de acces și vizitare:

– Accesul este liber, fiind permis doar pe traseul educativ, marcat cu semne corespunzătoare;

– Accesul cu mijloace motorizate este strict interzis;

– Aprinderea focului este strict interzisă;

– Este interzisă abandonarea deșeurilor de orice fel, vizitatorii având obligația de a evacua în afara traseului deșeurile pe care le generează;

– Este interzisă tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, puieților și lăstarilor;

– Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative, precum și a plăcuțelor, băncilor, stâlpilor, semnelor de marcaj de pe traseu;

– Este interzisă cățărarea în arbori;

– Accesul grupurilor de elevi și/sau minori este permisă numai cu însoțitori, respectiv cadrele didactice sau tutori legali;

– În cazul grupurilor de copii, însoțitorul acestora are obligația de a prelucra aceste reguli micilor vizitatori, fiind responsabil de respectarea lor.