O nouă subunitate ISU, va fi construită la Șerbănești

O nouă bază a Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, va fi construită în localitatea Şerbăneşti. Protocolul de predare-primire al terenului de 2500 mp a fost semnat ieri, 9 ianuarie. Subunitatea pompierilor va fi construită cu fonduri guvernamentale, asigurând astfel, intervenții mai rapide.

„Ieri 9.01.2024 am semnat „PROTOCOLUL DE PREDARE-PRIMIRE” al terenului în suprafață de 2500 mp către Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab”, al județului Olt.

Împreună cu domnul Inspector Șef Colonel Tanase Adrian și colegii dansului de la ISU Olt am efectuat și vizita in teren.

Mulțumim pentru colaborare și îi asigurăm de tot sprijinul nostru”, se arată în postarea de pe pagina de socializare a primăriei Șerbănești.