Tânăr de 22 de ani, din Bobicești, reținut pentru furtul mai multor bunuri dintr-o locuință

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, au reținut sâmbătă, 6 ianuarie, un tânăr de 22 de ani, din comuna Bobicești, bănuit pentru furtul mai multor bunuri dintr-o locuință, în valoare de aproximativ 40.000 de lei. Pe numele tânărului de 22 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

„La data de 6 ianuarie 2024, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, au reținut un tânăr cercetat pentru furt calificat. În fapt, la data de 4 ianuarie 2024, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 1 Bobicești au fost sesizați de către o femeie de 33 de ani, din comuna Bobicești, județul Olt, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras din locuință mai multe bunuri, în valoare de aproximativ 40.000 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind continuate cercetările în vederea identificării autorului și dispunerii măsurilor legale. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat un tânăr de 22 de ani, din comuna Bobicești, bănuit de comiterea faptei.

Pentru documentarea activității infracționale, la data de 6 ianuarie 2024, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința tânărului de 22 de ani, ocazie cu care au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, o parte din bunurile care ar fi fost sustrase de la persoana vătămată. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor Compartimentului de Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Balș.

După administrarea probatoriului, la data de 6 ianuarie 2024, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, pe numele tânărului de 22 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.