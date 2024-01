Bărbat de 39 de ani, din Corabia, reținut pentru tâlhărie

Polițiștii din Corabia, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, au reținut ieri, 4 ianuarie, un bărbat cercetat pentru talhărie calificată. Fapta s-a petrecut în noaptea de 28/29 decembrie 2023, polițiștii fiind sesizați de către un bărbat, de 34 de ani, din orașul Corabia, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Caraiman, din localitate, două persoane, l-au amenințat și supus unor acte de violență, totodată lăsându-l fără telefonul mobil. În urma cercetărilor, polițiștii au identificat două persoane bănuite de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 39 de ani și o minoră de 17 ani, din orașul Corabia. Bărbatu de 39 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, iar minora fiind cercetată în stare de libertate.

„La data de 4 ianuarie 2024, polițiștii Poliției orașului Corabia, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, au reținut un bărbat cercetat pentru talhărie calificată. În fapt, în noaptea de 28/29 decembrie 2023, polițiștii Poliției orașului Corabia au fost sesizați de către un bărbat, de 34 de ani, din orașul Corabia, județul Olt, cu privire la faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Caraiman, din localitate, două persoane, prin întrebuințare de amenințări și acte de violență, l-ar fi deposedat de telefonul mobil. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, fiind continuate cercetările în vederea identificării persoanelor și dispunerii măsurilor legale. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat două persoane bănuite de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 39 de ani și o minoră de 17 ani, din orașul Corabia, județul Olt. Pentru documentarea activității infracționale, la data de 4 ianuarie 2024, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, la locuința bărbatului de 39 de ani, ocazie cu care au fost identificate și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, bunuri susceptibile să fi fost folosite la activitatea infracțională. După administrarea probatoriului, la data de 4 ianuarie 2024, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, pe numele bărbatului de 39 de ani a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, minora fiind cercetată în stare de libertate. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.