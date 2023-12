Bugetul pentru anul 2024. Fără noi taxe în noul an!

Senatorul de Olt, Siminica Mirea, împreună cu colegii parlamentari, susțin bugetul pentru 2024. Noul an va aduce un buget mărit pentru Educație, reforma în sistemul de pensii, finanțare și fonduri europene pentru unitățile spitalicești, precum și autoritățile locale.

De asemenea, bunăstarea cetățenilor va crește, deoarece nu se vor impune noi taxe.

„Cel mai mare buget dedicat Educației vreodată, reforma în sistemul de pensii, investiții record – sunt doar câteva schimbări importante aduse de Bugetul adoptat pentru anul 2024!

Alături de colegii mei parlamentari, am susținut prin votul nostru bugetul țării pentru 2024! Ne asigurăm astfel că bunăstarea cetățenilor crește, fără a impune noi taxe.

Guvernul României, condus de premierul și președintele PSD, Marcel Ciolacu, garantează creșterea veniturilor fără a impune noi taxe în anul viitor. Așadar, prin adoptarea acestui buget, încă o dată, noi, social-democrații, ne ținem cu fermitate promisiunile făcute.

În plus, se vor aloca mai multe resurse pentru investițiile în transport, iar creșterea veniturilor va proveni din investiții și noi oportunități de angajare!

De asemenea, unitățile spitalicești, precum și autoritățile locale vor folosi în 2024 surse alternative de finanțare și fonduri europene neutilizate anterior.

Am fost, suntem și vom fi mereu îndreptați spre binele țării noastre, iar orice demers în acest sens va fi prioritar pentru Partidul Social Democrat!”, se arată în postarea senatorului.