„Anul 2023 a fost unul fructuos pentru școala noastră, adunând o multitudine de realizări pe plan național și european”. Interviu cu profesor Iulian Ninel Nicolae, directorul Școlii Gimnaziale „Gheorghe Magheru”

Şcoala românească nu se predă, există importante izvoare de resurse umane menite să furnizeze esenţa necesară dezvoltării acestui stâlp necesar al societăţii de mâine. La nivelul judeţului Olt, una dintre cele mai active instituţii şcolare, prin acţiunile desfăşurate aici, este Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, din Caracal. Activitatea echipei de conducere, în fruntea căreia se află profesorul Iulian Ninel Nicolae, transformă zi de zi, lună de lună, această unitate şcolară într-un punct de reper al şcolii oltene, iar ceea ce se întâmplă la „Magheru”, nu este o întâmplare, este rezultatul unei munci asumate de o echipă la rându-i asumată. În cele ce urmează, Ziarul de Olt, vă oferă un interviu cu profesorul Iulian Ninel Nicolae, directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Magheru” din Caracal, într-un raport de tip bilanţ asupra activităţii desfăşurate în anul 2023.

– Ce a însemnat anul 2023 pentru Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”?

– Anul 2023 a fost unul fructuos pentru şcoala noastră, adunând o multitudine de realizări pe plan naţional şi european. Unul dintre momentele cele mai importante ale anului îl reprezintă includerea şcolii în cadrul UNESCO. În rândurile următoare, o să vă detaliez realizările punctuale, realizate de mine şi colegii mei.

– Ce se poate face pentru siguranţa elevilor şi liniştea de care aceştia au nevoie la şcoală?

– La începutul anului 2023, am realizat o campanie împreună cu mediul privat şi instituţiile abilitate (Biroul de Siguranţă Şcolară Olt, Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii şi Colegiul Psihologilor Filiala Olt) „STOP BULLYING”, prin care elevilor li s-a vorbit despre pericolul şi consecinţele violenţei, cât şi evitarea situaţiilor conflictuale.

– În luna februarie, am sesizat o serie de acţiuni cu caracter administrativ. În ce au constat acestea?

– Am realizat în luna februarie lucrarea de renovare a cabinetului sălii de sport, astfel am igienizat şi am dotat cabinetul cu geamuri termopan şi cu un nou mobilier adecvat necesităţilor lui. Tot în luna februarie, am realizat ZIUA PORŢILOR DESCHISE împreună cu invitaţi de seamă din cadrul autorităţilor locale şi am primit noii elevi ai clasei pregătitoare din anul şcolar 2023-2024. De asemenea, am renovat cabinetul de logopedie prin igienizarea încăperii şi dotarea cu un nou mobilier adecvat cerinţelor educaţionale al beneficiarilor ce vor folosi acest cabinet. La finalul lunii februarie, am realizat renovarea cabinetul psihologic prin recompartimentarea şi igienizarea încăperii, precum şi dotarea cu un nou mobilier.

– Şcoala dvs. dispune de mai multe locaţii, aveţi surse şi resurse pentru întreţinerea acestora?

– Luna martie a început în forţă cu o serie de reabilitări administrative. Astfel, am reamenajat intrarea celor două şcoli din subordine (Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” şi Şcoala Gimnazială Nr.3), cât şi renovarea şi amenajarea magaziei din cadrul Şcolii Gimnaziale Nr.3. Lucrările au fost realizate cu ajutorul mediului privat, cu care menţinem o legătură foarte importantă în realizarea proiectelor noastre. Tot în această lună, au apărut rezultatele educaţionale scontate prin calificarea unui număr important de elevi la fazele judeţene, cât şi un rezultat important prin accederea la etapa naţională a Olimpiadei de matematică, fizică şi Olimpiada Speciilor la disciplina Geografie, realizată sub îndrumarea colegilor mei profesori Dragan Florin, Nicolăiţă Cristina şi Ciupitu Laura.

De asemenea, ne-am implicat în mod activ în cadrul campaniei realizate de OMV Petrom prin care se urmăreşte plantarea şi împădurirea zonelor cu arbori şi pomi atât de necesari în traiul de zi cu zi. În cadrul activităţilor ecologice, am aderat la proiectul Eco-şcoala realizat de Romsilva prin care s-au realizat activităţi de împădurire a diferitelor zone. Finalul lunii ne-a adus o bucurie prin recunoaşterea unor elevi în cadrul proiectului european Improving STEM Education across European schools, prin clasarea pe podium şi calificarea la etapa următoare în cadrul proiectului.

– Cum colaboraţi cu domnul primar Ion Doldurea pentru îndeplinirea proiectelor din agenda şcolii?

– La începutul lunii aprilie, am realizat un lucru care mi-a adus o împlinire neasemuită pe plan profesional, şi anume, preluarea Grădiniţei de pe strada Mircea Vodă, Nr. 55, ca punct de lucru pentru Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 2, realizată cu ajutorul domnului primar Ion Doldurea. Acest lucru vine să sprijine efortul educaţional din cartierul Bold, unde noi ne desfăşurăm activitatea. Tot în această lună, am obţinut laurii victoriei în cadrul concursului naţional la disciplina Fizică, precum şi la concursul de Limba Engleză Hippo. S-a obţinut medalia de bronz la nivel naţional în cadrul Olimpiadei naţionale de fizică.

– Este o şcoală implicată în diverse proiecte europene. Concret, puteţi denumi o astfel de acţiune?

– În luna mai, am reobţinut confirmarea ca şcoală eTwinning, ce reprezintă o reuşită a şcolii pe plan internaţional. De asemenea, am găzduit un proiect european Don’tbeCyberBully, Be Aware, prin care se încurajează toleranţa la nivelul social media şi în relaţiile interumane. Am realizat reabilitarea toaletelor de la etajul trei, prin reamenajarea, igienizarea şi amplasarea unor noi grupuri sanitare adecvate cerinţelor educaţionale moderne şi europene. Am avut noi rezultate notabile în cadrul concursului de muzică „Talentele pe malul Olteţului”, unde am obţinut două locuri I şi alte două clasări pe podium. Finalul anului şcolar 2022-2023 mi-a adus o mare bucurie prin realizarea unei medii de 10 în cadrul Evaluării Naţionale şi numeroase medii de peste 9, acest lucru reprezentând o mare distincţie în cariera oricărui profesor.

– Vacanţa de vară e pentru elevi. Ce aţi făcut însă dvs. în această perioadă?

– Pe parcursul verii, am realizat amenajarea şi igienizarea grupului sanitar, precum şi a unor săli de clasă pentru a putea oferi elevilor standarde igienice foarte înalte şi pentru a putea învăţa într-un climat favorabil îndeplinirii acestui obiectiv.

– Primul clopoţel ce a adus nou la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”?

– Începutul anului şcolar 2023-2024 a debutat prin reabilitarea şi amenajarea noilor vestiare din cadrul sălii de sport prin igienizarea şi dotarea cu un nou mobilier al vestiarelor deja existente.

– Octombrie, o lună intensă, dar şi satisfacţii pe masură…

– În luna octombrie, am fost nominalizat şi am participat la gala Directorul anului, unde am participat cu o lucrare de suflet a mea, amenajarea unui teren multisport şi a unei grădiniţe în curtea şcolii. Experienţa a fost una de-a dreptul deosebită şi unică pentru mine, precum şi o recunoaştere a efortului meu susţinut în activitatea managerială. Tot în luna octombrie, am realizat un parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal, prin care un grup de elevi a putut participa la meciul România – Andora, contând pentru calificarea la Campionatul European de Fotbal.

– Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, şcoală UNESCO. Ce înseamnă?

– Aşa cum am amintit la început, şcoala noastră a fost selecţionată drept şcoală UNESCO, acest lucru presupunând o recunoaştere reputaţională la nivel internaţional şi capacitatea de accedere la finanţări specifice la nivel naţional şi european. Acest proces a fost realizat prin selecţia de către Comisia Naţională a României la nivelul UNESCO.

– Suntem aproape de final de 2023, cum închideţi acest an?

– Finalul anului a culminat cu asfaltarea curţii şi plantarea pomilor în cadrul grădiniţei din incinta şcolii. Acest proiect a fost realizat cu ajutorul administraţiei locale şi a firmei de construcţii care a desăvârşit acest proiect.

– Tragem linie sub un 2023, care se aproapie de final cu paşi repezi. Ce a însemnat pentru profesorul Iulian Ninel Nicolae, pentru Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru”, acest an?

– Privind retrospectiv, a fost un an foarte prodigios, iar gândurile mele se îndreaptă către noile provocări ce ne aşteaptă în anul calendaristic următor.