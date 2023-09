Ziua comunei Schitu, sărbătoarea de suflet a primarului Marian Lunganu

Vineri, 8 septembrie 2019, a fost, pentru comuna Schitu, condusă de primarul Marian Lunganu, o zi de mare sărbătoare. La cea de-a V-a ediție a Zilei comunei Schitu au fost prezenţi numeroși cetăţeni ai comunei, iar atmosfera de sărbătoare, creată de artiștii invitați să cânte și să încânte în frumoasa localitate olteană, a fost una de poveste

Întregul eveniment s-a derulat ireproșabil, asta datorită echipei formată din primarul Marian Lunganu, alături de viceprimarul Claudiu Moșteanu şi cei din consiliul local,

Cetăţean de onoare

Doctorul neurolog Renică Diaconescu a primit distincţia de Cetăţean de Onoare al comunei Schitu, locul în care s-a născut şi a copilărit reputatul doctor.

„Vă mulțumesc, domnule primar! Mulțumesc Consiliului Local al comunei Schitu! Vă mulțumesc dumneavoastră, tuturor locuitorilor din comuna Schitu. Știți foarte bine că am avut întotdeauna ușa deschisă pentru locuitorii din comuna Schitu și am ajutat, atât cât s-a putut, fiecare om care a apelat la mine și a încercat să-și rezolve problemele, în primul rând medicale.

Sunt mândru că sunt născut în comuna Schitu și, peste tot, pe unde am fost, am purtat cu mândrie în suflet, în certificatul meu de naștere și în buletin, comuna Schitu. Vă mulțumesc mult!”, a spus Renică Diaconescu.

O zi de sărbătoare

La începutul serbării câmpeneşti, primarul a oferit premii cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie şi unei eleve care a obţinut 10 pe linie la toate materiile, în anul şcolar 2022-2023.

După acest moment au urcat pe scenă reprezentanţii conducerii politice şi administrative a judeţului Olt, printre care: Ionuț Ivan și Virgil Delureanu, vicepreședinți CJ Olt, parlamentarii Siminica Mirea, Marius Iancu, Cătălin Grecu, Adrian Chesnoiu, Marius Iancu şi Cosmin Floreanu, subprefect de Olt.

Pentru a cânta şi încânta, au urcat pe scenă: Ansamblul Folcloric „Voiniceii Schitului”, Niculina Stoican, Costel David, Ștefan Minulescu, Cristian Rizescu, Doina Mete, și Rona RIVA.