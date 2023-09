HORTISHOW, la Obârşia, prima ediţie! Florin Barbu şi Adrian Chesnoiu, susţinere pentru agricultorii români

Miercuri, 6 septembrie a.c., în comuna Obârşia, judeţul Olt, la ferma tânărului Ionuţ Victor Radu (Ferma Radu), a avut loc prima ediţie a HORTISHOW şi a Conferinței Naționale a Legumicultorilor. Evenimentul a fost organizat de Asociația Forța Fermierilor (AFF) și de Ferma Radu.

Invitaţii speciali ai evenimentului au fost ministrul Agriculturii, Florin Barbu şi preşedintele Comisiei de Agricultură a Camerei Deputaţilor, deputatul Adrian Chesnoiu.

Principalele teme abordate în cadrul Conferinței Naționale a Legumicultorilor au vizat: Planul Strategic PAC, Programul Tomata, investițiile în spații de depozitare, accesarea fondurilor europene și dificultăți întâmpinate de fermieri, accesul în piețe și supermarketuri, colaborarea cu administrația locală.

Florin Barbu: „Viitorul legumiculturii românești este pe mâini bune și pricepute”

Evenimentul a debutat cu turului solariilor Fermei Radu și prezentarea tehnologiilor, cum ar fi echipamente de irigații. După aceste momente a urmat Conferința Națională a Legumicultorilor, unde, în deschidere, ministrul Agriculturii, Florin Barbu a ţinut să anunţe câteva proiecte aşteptate de fermieri. Este vorba Hotărârea de Guvern privind plata integrală a sprijinului de 3000 de euro/1000 mp pentru toți beneficiarii eligibili înscriși în Programul Tomata și continuarea Programului de sprijin pentru cultivarea legumelor în spații protejate. Actele normative vor fi adoptate în următoarea şedinţă de guvern.

„Viitorul legumiculturii românești este pe mâini bune și pricepute și văd acest lucru aici, la Conferința Națională a Legumicultorilor, din cadrul HORTISHOW, la care am plăcerea să particip.

Reîntâlnesc oameni dragi, revăd fermieri dedicați, dornici să implementeze noile tehnologii pentru a continua să obțină legume românești de calitate. Sunt impresionat de ceea ce am văzut azi în ferma lui Ionuț Victor Radu.

Despre programele de sprijin pe care le derulăm și investițiile în irigații, pot să vă spun că, din luna martie a anului viitor, vor începe lucrările la încă 35 de kilometri din Canalul Siret-Bărăgan.

Avem pregătită Hotărârea de Guvern privind plata integrală a sprijinului de 3000 de euro/1000 mp pentru toți beneficiarii eligibili înscriși în Programul Tomata și continuarea Programului de sprijin pentru cultivarea legumelor în spații protejate, act normativ pe care îl vom adopta în următoarea ședință de guvern.

Mă bucură interesul fermierilor pentru construirea celor 15 centre de colectare legume și fructe în marile bazine legumicole ale țării, care vor fi gestionate de Casa Unirea, în parteneriat cu cooperativele agricole, astfel încât românii să poată găsi în magazine fructe și legume românești tot timpul anului.

Proiectul centrului-pilot va fi realizat pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, cu temperatură controlată, ce va avea trei benzi de sortare, inclusiv dotări pentru ambalare și un centru de testare al produselor, astfel încât marfa care va fi colectată în aceste centre să dispună de toate certificatele necesare, potrivit legislației în vigoare. Noi toți credem în potențialul imens al legumicultorii românești!

Împreună putem să aducem produsele din serele și solariile din toată țara în magazine pentru ca toți românii să poată «Cumpăra românește».

Dorința mea este aceeași ca și a dumneavoastră, prezenți astăzi aici, – 2024 să fie cel mai bun an de până acum pentru toți legumicultorii români! Vă mulțumesc!”, a declarat ministrul.

În cadrul HORTISHOW au fost prezenți numeroși fermieri din principalele bazine legumicole ale țării, cei mai mulţi dintre ei din Olt. Atât ministrul, cât şi preşedintele Comisiei de Agricultură, le-au răspuns fermierilor la toate întrebările, în cadrul unei sesiuni de întrebări/răspunsuri.

Adrian Chesnoiu: „Astfel de evenimente se dovedesc extrem de utile, atât pentru fermieri, cât și pentru noi”

Prezent la eveniment, deputatul Adrian Chesnoiu şi-a arătat toată susţinerea faţă de fermierii şi partenerii lor, care ştiu ce au de făcut.

„Așa cum ne-a obișnuit, organizează astfel de evenimente care se dovedesc extrem de utile, atât pentru fermieri, cât și pentru noi, ca decidenți publici. Pentru că avem posibilitatea să schimbăm opinii, raportat la politicile publice pe care Ministerul Agriculturii le are în implementare, cu privire la proiectele legislative pe care le avem în Parlament și vrem să le implementăm. Dar nu am putea să facem aceste lucruri fără să vedem exemplele concrete de la fața locului și Ionuț Victor Radu, împreună cu familia și echipa lui cu care lucrează, dovedesc acest lucru.

Am văzut în turul pe care l-am făcut, sub ghidajul lui Ionuț și al partenerilor pe care îi are, că este extrem de important ca foarte mulți factori implicați să colaboreze. Dacă fermierul știe ce are de făcut și are partenerii potriviți, de la poarta fermei încolo începe munca noastră, a celor care trebuie să venim cu aceste programe publice de susținere a fermierilor.”, a spus deputatul.

La HORTISHOW au mai fost prezenţi şi Ionuț Ivan, vicepreședintele Consiliului Județean Olt, Mariana Cotoi, directorul general al Casei de Comerț Unirea, Emil Marinescu – președintele Comisiei de Agricultură din cadrul CJ Olt.