Adrian Chesnoiu, fascinat de cultura Daciei Malvensis

Timp de trei zile. Reșca (Romula Malva sau Roma Mică), comuna Dobrosloveni, a fost spațiu pentru rememorarea istoriei antice cu ocazia RomulaFest.

„Ajuns la a patra ediție, festivalul ne creează decorul pentru o călătorie înapoi în timp, în vremea Daciei Malvensis.

Am profitat de ocazia pe care organizatorii ne-au oferit-o pentru a-mi reaminti unele lecții din istoria veche a românilor. M-am bucurat să revăd prieteni dragi admirând împreună demonstrații cu luptele epice dintre daci și romani, am rememorat tradiții străvechi, am urmărit ritualuri specifice nunților dacice și am asistat la un foc dacic, un spectacol impresionant de lumină si foc.

Cred că sunt binevenite momentele în care putem recrea simbolic pagini importante din istoria noastră, rămânând sufletește și cultural ancorați în faptele înaintașilor noștri!

Să ne cinstim trecutul și istoria pentru că avem cu ce ne mândri!”, spune deputatul Adrian Chesnoiu.