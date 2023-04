Unirea Radomireşti, victorie la Osica de Jos

Rezultatele bune obţinute de cei de la AS Unirea Radomireşti continuă şi pe teren străin, în deplasare. În ultima etapă, AS Unirea Radomireşti a câtigat pe terenul AS Osica de Jos cu 3-0. Victoria obţinută prin golurile marcate de Voicu Nicuşor – 2 şi Olteanu Andrei. Echipa a fost formată din: portar – Răzvan Buşcă, fundaşi: Nicuşor Voicu, Ionuţ Dincă, Bogdan Rădulescu, Răzvan Petria. Mijlocaşi: Marius Simion, Viorel Toma, Alin Alecu, Andrei Olteanu. Atacanţi: Gigi Simion şi Cristian Stanciu. Rezerve: Dănuţ Mitrache, Marius Voicu, Cornel Dade, Cristian Stanca, Mitică Moşteanu.

Următorul meci a clor de la Radomireşti va avea loc sămbătă, 22 aprilie a.c., de la 11.00, pe teren propriu, cu echipa de pe locul 14 – ACS Viitorul Rusăneşti. Rezultatele obţinute de cei de la Radomireşti se datorează sprijinului oferit de administraţia locală, condusă de primarul Nicuşor Sîia, un edil care, pe lângă investiţiile majore din infrastructură, sprijină şi sportul local.