Gigel Ştirbu: „Pensiile sub 3.000 de lei NU vor mai fi impozitate”

Deputatul Gigel Ştirbu, iniţiator al unui proiect privind eliminarea impozitului pentru pensiile de sub 3000 lei, anunţă că iniţiativa sa, pe care a props-o alături de alți colegi liberali, a primit raport favorabil din partea Comisiei pentru Buget-Finanțe din Senatul României.

„Cu alte cuvinte, pensionarii care primesc sub 3.000 de lei vor putea primi mai mulţi bani pe talon! Şi asta pentru că pensiile sub acest plafon vor scăpa de impozit. Acest proiect de lege care aparține liberalilor, prevede scutirea de impozitul pe venit a pensiilor de sub 3.000 de lei.

În acest sens, plafonul la care veniturile din pensii sunt neimpozabile o să crească, de la 2.000 lei la 3.000 lei.

Potrivit datelor Casei Naționale de pensii, în prezent aproximativ 3.300.000 de persoane au pensii până la 2.000 de lei. Și aproximativ 4.300.000, de 3000 de lei. Astfel un milion de pensionari vor putea beneficia de această măsură.”, spune deputatul.