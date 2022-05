Academia de Fotbal Răzvan Raț – campioana județului Olt la Grupa 2011

Antrenată de foștii fotbaliști Dan Baciu, Bogdan Ciugulea, Alin Răceanu și Cătălin Rizea, Academia de Fotbal Răzvan Raț (Grupa 2011) a terminat campionatul județean de fotbal pe primul loc.

Micii fotbaliști, născuți în 2011, nu au înregistrat nici măcar un egal, învingând în toate cele 26 de etape disputate.

„Clubul nostru a înțeles perfect ce înseamnă GRASSROOTS (7-13ani), unde procesul de învățare este mult mai important decât rezultatul. Faptul că am terminat fără înfrângere, înseamnă că rezultatul a venit în urma unui proces bun de învățare”, a declarat antrenorul Dan Baciu!

La această competiție au participat LPS Slatina, CSM Slatina, ACS Athletic Slatina, CSS Slatina, AS Viitorul Slatina, ACS Ciprian Dinu Slatina, ACS Oltul Curtișoara, CSO Petrolul Potcoava, CSS Caracal, ACS Vedița Colonești, ACS Caracal, AS MCA Drăgănești, ACS Viitorul Rusănești.

De asemenea, grupa 2012 a făcut cinste fotbalului slătinean prin participarea sa la Turneul „AQUA VITAL”, organizat de clubul austriac SKU AMSTETTEN. Puștii slătineni s-au clasat pe un loc meritoriu, având în vedere că au întâlnit echipe care au academii de fotbal puternice. Deși nu este important, cei mici au reușit să pătrundă în primele opt echipe, din 20 echipe participante la turneu, fiind la un pas să intre în „careul de ași”, cu Red Bull Salzburg, Austria Viena, Rapid Viena, însă drumul a fost oprit de „loteria penalty-urilor”.

„A fost o experiență foarte bună pentru puștii noștri, care au avut ocazia sa joace împotriva celor mai bune echipe U10 din Austria. De altfel, am întâlnit pe rând Austria Viena, First Viena, Wiener Sport Club, Laz Mostviertel, FC Flyeralarm Admira, SK ST. Magdalena, FC Juniors OÖ.

A fost un turneu cu o organizare la cel mai înalt nivel, din partea clubului SKU AMSTETTEN, cu echipe de top ca: RED BULL SALZBURG, RAPID VIENA și AUSTRIA VIENA. Mulțumim clubului SKU AMSTETTEN pentru invitație. Mulțumim d-lui SANDU TĂBÎRCĂ, pentru ajutorul acordat pe toată perioada petrecută în Austria. Noi nu pierdem niciodată! Ori câștigăm ori învățăm”, a mai spus Dan Baciu.

În perioada 10-12 iunie, Academia de Fotbal Răzvan Raț va participa, cu grupele 2009, 2011, 2012, la Cupa „Vujadin Boskov”, un turneu de tradiție care are loc în fiecare an în Serbia, la Novi Sad. Acolo va întâlni echipe precum Steaua Roșie Belgrad, Partizan Belgrad, Voivodina, Vardar Skopje, FA Eagles, NK Hajduk, Ferencvaros, Steaua București, Paok Salonic!

„Aici, la Novi Sad, întâlnim cele mai bune academii din această zonă și ne bucurăm să fim prezenți, pentru al doilea an consecutiv, la această competiție importantă. Mulțumim clubului VOJVODINA NOVI SAD pentru invitație și, de asemenea, îi mulțumim d-lui OVIDIU LUPȘOR, pentru suportul acordat”, a declarat Bogdan Ciugulea.

Grupa 2011, câștigătoare campionat:

Sîrghie David

Ghiță David

Ghițurin Luca

Ilie David

Bădescu Rareș

Iancu Rareș

Cazangiu Nectarie

Deaconu Andres (an 2012)

Constantin Mihnea

Cheroiu Andrei

Stîrlea Sebastian

Marcu Erik (an 2012)

Stoichicescu Dragoș (an 2012)

Cucu Cătălin (an 2013)

Dumitrana Gabi

Iancu Matei (an 2012)

Lot Grupa 2012, prezent în Austria:

Marcu Erik

Cucu Cătălin

Stoichicescu Dragoș

Diaconescu Andrei

Deaconu Andres

Ilie Matei

Ilie Andrei

Ocică Bogdan

Dună Luca

Cruceru David

Bădălan Rareș

Iancu Matei