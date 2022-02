Florin Barbu: „Aducem produsele românești în supermarketuri”

Deputatul Florin Barbu, preşedintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor, spune că proiectul de lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar a fost aprobat, în comisie, cu majoritate de voturi.

„Le mulțumesc colegilor deputați și echipei care a lucrat la finalizarea proiectului, asociațiilor și organizațiilor de profil, alături de care am dezbătut fiecare articol din această lege atât de necesară.

Reglementam, astfel, relațiile comerciale dintre furnizori ( producători agricoli, procesatori) și cumpărători, în lanțul de aprovizionare cu privire la:

plata corespunzătoare și la timp a producției agricole și produselor alimentare;

instituționalizarea sistemelor de contracte și respectarea lor;

eliminare practicilor comerciale și a produselor falsificate și substituite.

Este o victorie a noastră, a tuturor celor implicați în acest domeniu și, după un an, de dezbateri, Proiectul de Lege privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, care transpune Directiva UE 2019/633, va ajunge la vot, în Camera Deputaților.

Avem datoria să susținem industria alimentară care poate fi cel mai mare sector, ca cifra de afaceri, și cel mai mare angajator din România!

Facem ceea ce am promis, facem ceea ce este bine pentru români, pentru România!”