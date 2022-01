Siminica Mirea. Sinteză parlamentară

Senatorul Siminica Mirea este unul dintre parlamentarii olteni cu cea mai bună activitate parlamentară. Demnitarul şi-a prezentat, recent, sinteza primului an din mandatul de senator și activitatea depusă în decursul celor două sesiuni parlamentare.

„Întotdeanua am crezut și cred în continuare că politica este despre oameni și trebuie să vizeze, cu prioritate, bunăstarea acestora. Tocmai de aceea, mi-am dorit construirea unei comunități mai bune, unde fiecare să aibă o șansă, o posibilitate de a reuși în viață să își aducă contribuția, iar drepturile fundamentale să fie pe deplin respectate.

În acest sens, fiind o persoana permanent preocupată de problemele românilor și de identificarea soluțiilor, în calitate de Senator al României, în decursul acestui an și a celor două sesiuni parlamentare, am fost inițiator în 19 proiecte legislative, care transpuse în practică vor oferi cetățenilor posibilități și un trai mai bun.

De asemenea, am lansat nenumărate invitații către cetățeni de a-mi transmite toate doleanțele și inițiativele acestora, atât aici, în spațiul online, cât și la cabinetul parlamentar din teritoriu, iar în această direcție, am adresat în decursul acestui an 84 de întrebări și 8 înterpelări politice miniștrilor din diferite domenii (agricultură, finanțe, sănătate, mediu, transporturi, economie, educație ș.a.) care să răspundă problemelor semnalate.

Am prezentat 32 de declarații politice în care am tras semnale de alarmă atunci când lucrurile scăpau de sub control și au vizat în permanență un apel de mobilizare către toți colegii parlamentari, astfel încât lucrurile să poată intra pe făgașul bun.

Rămân în continuare aceeași persoana și în perioada ce urmează și vă asigur că voi depune toate eforturile pentru soluționarea tuturor problemelor semnalate ulterior. Vă mulțumesc pentru toată încrederea acordată!”