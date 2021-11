Marius Iancu „Am luptat împreună pentru siguranța traiului nostru!”

Partidul Social Democrat a strâns jumătate de milion de semnături pentru plafonarea prețurilor la energie și gaze!

„Nu mai avem demult siguranța unui trai mai bun, dar împreună, noi social democrații și românii am învins marile interese de pe piața energetică.

Am votat, azi, Legea pentru Plafonarea Prețurilor la energie electrică și gaze, cu toate amendamentele depuse de PSD.

De la 1 noiembrie, peste 15 milioane de români, vor plăti, timp de 6 luni, la energie electrică și gaze prețul din octombrie-noiembrie 2020, adică cu 74% mai puțin la energie și cu 79% mai puțin la gaze.

În plus, PSD a introdus în schema de plafonare și compensare și instituțiile publice – școli, spitale, centre sociale, CET-uri, dar și IMM-urile.

Le mulțumesc tuturor oltenilor care s-au alăturat campaniei PSD de strângere de semnături.

Cele peste 500.000 de semnături strânse la nivel național în numai 2 -3 săptămâni sunt o dovada clară că românii își vor înapoi traiul și au nevoie, acum, poate mai mult ca niciodată, de siguranță!”, spune deputatul Marisu Iancu.