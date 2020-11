Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea: „Şanse egale la educaţie pentru toţi copiii din România”

Senatorul Siminica Mirea prezintă câteva soluţii pentru sistemul de învăţământ, adaptat şi vremurilor prin care trece România. Astfel, printre propuneri se află un program naţional – TVR Educaţional şi înfiinţarea şcolilor cu program prelungit până la ora 16:00.

„Pandemia ne-a demonstrat cât de vulnerabil este sistemul de învăţământ, aşadar, viitorul guvern este nevoit să rezolve rapid aceste vulnerabilităţi. România are nevoie rapid de un sistem de învăţământ funcţional, cu şcoli inteligente, pentru elevi inteligenţi.

Sunt de părere că, educaţia trebuie adaptată vremurilor în care trăim, iar pentru a fi eficient procesul educaţional, acesta trebuie să fie SIMPLIFICAT şi prezentat într-o manieră accesibilă şi uşor de asimilat. Partidul Social Democrat îşi propune realizarea programului naţional de învăţământ TVR Educaţional, astfel încât toţi elevii să aibă acces la lecţii, prin intermediul unei platforme digitale şi a unei biblioteci virtuale multimedia.

În plus, trebuie să ne gândim la părinţii care muncesc deoarece, aceştia nu se pot întoarce acasă la terminarea cursurilor. De aceea, este necesar şi ne propunem în viitoarea legislatură înfiinţarea şcolilor cu program prelungit până la ora 16. Prin urmare, principalul nostru obiectiv este de a oferi şanse egale la educaţie pentru TOŢI copiii din România.

Întotdeauna voi susţine proiecte care vin în sprijinul TUTUROR românilor, iar cu atât mai mult, în situaţia actuală, consider că, România nu mai are timp de experimente. Educaţia trebuie să vizeze un singur deziderat: Atingerea potenţialului maxim pentru FIECARE elev sau tânăr şi orientarea optimă în carieră.”, spune senatorul.

Marius Iancu: „Guvernul PNL blochează votul românilor!”

Mai este puţin până la alegerile parlamentare și Guvernul PNL condus de Iohannis nu vorbește nimic despre organizarea alegerilor în Diaspora.

Nici usr-iștii nu se mai agita pentru românii din afara granițelor țării pe care acum un an îi „bombardau, pe rețelele de socializare, cu mesaje manipulatoare despre cum trebuie să scape ei România de Pe-Se-D” pentru ca părinții și bunicii lor să trăiască mai bine și ei să se poată întoarce în țară.

Nici Iohannis și nici Guvernul PNL nu s-au gândit cum vor organiza secțiile de votare în statele care sunt în lockdown sau care vor intra până pe 6 decembrie.

Nu se pot scuza că românii din Diaspora pot folosi votul prin corespondență, pe care nu l-au promovat deloc și care nu este o metodă de vot preferată de românii din afara granițelor țării

Majoritatea vor să meargă la secțiile de votare, așa cum au făcut la alegerile de anul trecut.

Guvernul Orban nu a găsit sau nu a vrut să găsească soluții pentru a asigura dreptul de vot persoanelor aflate în carantină.

Cum numărul de îmbolnăviri a ajuns la aproximativ 10 000 de zi, vorbim de minim 150.000 de persoane care nu vor putea ieși din casă pentru a vota. La acestea se adaugă și contacții direcți care trebuie să stea și ei în izolare.

PSD a propus și va vota un proiect de lege care asigură dreptul la vot tuturor românilor, chiar și al celor aflați în carantină

Putea face acest lucru mult mai repede, Guvernul PNL printr-o hotărâre de guvern, cum a fost aceea prin care a închis piețele și târgurile și a distrus un alt sector important al economiei.

Dar scopul liberalilor este să blocheze o prezență mare la urne, se tem de oamenii care vor veni la vot.

De aceea, au organizat alegeri în plină pandemie și de aceea nu vorbesc de votul din Diaspora”, scrie deputatul pe pagina sa de socializare.

Paul Stănescu: „Iohannis s-a întors definitiv cu fața de la România”

Senatorul Paul Stănescu, care ocupă şi funcţia politică în PSD de secretar general, a declarat, recent, că preşedintele României s-a distanţat de cetăţeni, iar acest fapt a dus la eşecuri în lupta cu noul coronavirus, iar măsurile luate pentru combaterea pandemiei au afectat educaţia şi antreprenorii.

„Iohannis s-a întors definitiv cu fața de la România, de la români și se îndreaptă fără urmă de îndoială spre dictatură. Iohannis ne-a arătat cum se naște o dictatură în forma ei cea mai groaznică, brutală: Iohannis vrea toată puterea deși nu știe ce să facă cu ea. De un an de zile, Guvernul SĂU a arătat deja românilor ce poate să facă: eșec pe linie în lupta împotriva pandemiei, economia în picaj, școli închise, producătorii români puși la colț. Mor oameni cu zile, lăsați fără tratamente esențiale, dar asta nu e treaba lui. Nu simte nimic din durerea sutelor de români care, zilnic, își pierd câte un bunic, un părinte sau un copil. Un tiran plin de ură care își terorizează proprii cetățeni pentru ambițiile sale de moment! Un președinte care arată atât de multă ură, care nu simte nimic pentru cetățenii săi, care este în stare să mintă fără rușine, este un președinte nedemn pentru România!, spune senatorul.