Cronică parlamentară de Olt

Siminica Mirea: „Respect pentru cetățenii vârstnici”

„Am spus-o și o repet, din respect pentru cetățenii vârstnici ai acestei țări: Am VOTAT rectificarea bugetară din Parlament pentru a asigura respectarea legii și majorarea cu 40% a punctului de pensie! Sunt responsabilă și înțeleg argumentul economic, dar DEFICITUL nu va crește sub nicio formă în perioada următoare. NU va exista un impact financiar negativ pentru că votul va fi realizat astfel încât cheltuielile să fie realizate în beneficiul românilor!

În plus, rectificarea bugetară vizează dublarea alocațiilor, majorarea salariilor profesorilor, sprijinirea administrațiilor locale ale căror bugete au fost consumate pe cheltuieli anti-COVID și acordarea finanțării din programul Start-Up Nation.

Totul în beneficiul românilor, așa cum am procedat cu fiecare decizie în fața căreia m-am aflat: pentru binele cetățenilor acestei țări!”, spune senatorul Siminica Mirea, după votul acordat proiectului legislativ de mărire a pensiilor.

Marius Iancu, felicitări pentru câştigători

Drputatul Marius Iancu arată, într-o postare pe pagina persoanală, că o dovadă a încrederii în oameni care au muncit pentru ei și într-o echipă care nu îi dezamageste niciodată a fost votul oltenilor la aceste alegeri locale:

„Îl felicit pe Marius Oprescu, președintele Consiliului Județean Olt, îi felicit pe cei 95 de primari care au câștigat primăriile din localitățile lor, pe toți consilierii județeni și locali.

Îi felicit pe colegii mei care au candidat la primăriile de orașe și comune, dar nu au reușit să câștige. Le urez mult succes tuturor aleșilor locali PSD Olt, să continue proiectele începute în localitățile lor și să realizeze cât mai multe investiții, iar colegilor mei care încep primul mandat de primar le spun să nu uite că lucrează pentru cetățeni și să își îndeplinească promisiunele făcute în campania electorală!”.

Dan Ciocan, dezbateri în comisie

În calitatea sa de deputat, Dan Ciocan are şi atribuţii în cadrul Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, din Camera Deputaţilor, acolo unde este secretar. În şedinţa de marţi, 29 septembrie a.c., pe ordinea de zi s-au aflat, la primul punct, dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală; Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală; Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004; Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

Paul Stănescu a votat pentru dezvoltare

Senatorul Paul Stănescu a fost prezent, ca alegător, la o secţie de votare din comuna natală, Vişina. La ieşirea de la urne, acesta a declarat: „Am votat cu gândul la fapte şi nu la vorbe goale şi promisiuni de campanie. Am votat pentru cei care au demonstrat deja că sunt interesaţi de construcţie, de dezvoltare, de rezolvarea problemelor comunităţilor lor şi nu de războaie politice care nu folosesc nimănui. Am votat pentru o administraţie eficientă, aproape de oameni, unde fiecare cetăţean să se simtă în siguranţă la el acasă”, a declarat senatorulsocial-democrat, Paul Stănescu, secretar general al Partidului Social Democrat.

Gigel Ştirbu propune modificarea legii de funcţionarea a Institutului Cultural Român

Deputatul liberal Gigel Ştirbu se află printre iniţiatorii proiectului de lege ce prevede modificarea și completarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Cultural Român, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „în sensul stabilirii unei proceduri unitare cu privire la desemnarea Consiliului de conducere al Institutului Cultural Român, având în vedere reglementările prevăzute pentru desemnarea structurilor de conducere ale altor instituții/societăţi aflate sub controlul Parlamentului, precum şi analiza activității Institutului – să fie analizată și de către Camera Deputaţilor (nu doar de către Senat, cum prevede legea actuală). Astfel, comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor și Senatului pot solicita Institutului rapoarte cu privire la probleme specifice, dar și dezbaterea raportului de activitate anual. Prin prezenta modificare, va avea şi Camera Deputaţilor atribuţii în procedura de desemnare a membrilor Consiliului de conducere al ICR”, se arată în expunerea de motive a proiectului de lege unde deputatul Ştirbu se numără printre semnatarii iniţiativei legislative.