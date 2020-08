Cu susţinerea caracalenilor, Ion (Marian) Doldurea, primul pas în cursa pentru primăria capitalei Romanaţiului

Înconjurat de prieteni, de caracaleni şi de o echipă bine pregătită, vineri, 31 iulie a.c., în Piața Victoriei, pe platoul din fața Primăriei, Ion (Marian) Doldurea a dat startul campaniei de strângere de semnături pentru alegerile locale. Primul dintre candidaţii la fotoliul de primar al fostei capitale a Romanaţiului. Cu toate măsurile impuse de lege, privind combaterea noului coronavirus, caracalenii au stat la coadă pentru a semna. Doldurea se poate baza pe susţinerea oamenilor care au văzut performanţele unui om implicat în viaţa cetăţii.

Ion Doldurea are o serie de proiecte pe care doreşte să le implementeze din noua postură de primar al Caracalului. Însă, toate acestea, din 27 septembrie 2020.

„Candidez la Primărie pentru a demonstra că orașul poate fi administrat în mod eficient și în interesul cetățenilor. De ce eu? Am dovedit că știu să fac treabă și că îmi pasă de oameni: am experiență managerială (am pus pe picioare 3 companii de succes, am creat peste 250 de locuri de muncă, și, ce este mai important, am pus omul mai presus de orice, facandu-i astfel pe angajatii mei să se simtă ca în familie. Nu am interese materiale, întrucât sunt un om realizat din punct de vedere financiar. Am timpul fizic să mă dedic exclusiv pentru rezolvarea treburilor orașului nostru. Nu am datorii financiare față de nimeni (îmi plătesc singur campania, nu m-am realizat și nu mi-am construit cariera pe favoruri, astfel încât să fiu vreodată dator cuiva)

Nu am lucrat în administrație, nu am fost niciodată primar, nu am fost niciodată viceprimar, nu am fost niciodată consilier local, așa cum au fost mulți ani contracandidații mei, fără să aducă un plus de bine orașului nostru. Așadar, nu am avut pârghiile necesare ca să fac ceva concret din punct de vedere administrativ pentru orașul nostru, EI au avut această posibilitate. Dacă suntem nemulțumiți de cum arată în unele locuri orașul, de cum au mers treburile în oraș, ȘI EI sunt printre cei care ne-au dezamăgit. Au stat în funcții publice aproape zece ani și nu au făcut nimic din ceea ce azi ne promit că vor face.

Am ales să trăiesc în Caracal, iubesc acest oraș, m-am implicat ca cetățean, necondiționat, ori de câte ori am putut, pentru a promova orașul, istoria, oamenii valoroși. Sunt mândru că sunt sunt născut și crescut în Caracal și vă invit ca împreună să redăm demnitatea caracalenilor și să repunem orașul la loc de cinste.

Nu în ultimul rând, am alături de mine o echipă de oameni tineri, specialiști recunoscuți în domeniile lor de activitate, care ne fac cinste nouă caracalenilor prin calitățile lor morale și profesionale. am profesori, medici, juriști, ingineri, profesioniști în administrația publică locală și centrală.”, a spus Doldurea.

Marius Oprescu, alături de candidatul Doldurea

Preşedintele PSD Olt, candidatul la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Olt, Marius Oprescu, a fost prezent la startul campaniei de strângere de semnături pentru candidatul social-democraţilor, Ion Doldurea. Acesta a arătat disponibilitatea de a susţine toate proiectele lui Doldurea, atât ca preşedinte al formaţiunii politice, cât şi ca preşedinte al celei mai înalte instituţii administrative a judeţului.

„Ion Doldurea a demonstrat în mediul privat că a reușit, are o afacere de succes, deci nu avea nevoie de nimic din punct de vedere financiar sau profesional; este un om cum nu am văzut altul care să își dorească să facă ceva pentru Caracal. De fiecare dată vine cu probleme încercând să facă ceva bun pentru oraș; Oamenii din Caracal, potrivit studiilor sociologice, îl apreciază și îl doresc ca primar.”, a spus Oprescu.