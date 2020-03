Siminica Mirea: „Siguranţa cetăţenilor este mai presus de orice”

Senatorul Siminica Mirea s-a implicat de multă vreme în teme ce avea ca punct central siguranţa cetăţenilor, în special pe drumurile publice.

„Încă de la începutul mandatului, pentru mine, siguranţa cetăţenilor a reprezentat o temă prioritară. Am avut diverse poziţii în Parlamentul României, în contextul siguranţei participanţilor la trafic. Astfel, în luna martie a anului 2018, am adresat o întrebare ministrului Transporturilor de la acea vreme, domnul Lucian Şova. Solicitam răspunsuri la întrebări legate de proiectele legate de trecerile la nivel cu calea ferată şi de infrastructura aferentă, propunând, indirect, o implicare mai mare a ministerului în cauză. Însă, niciun proiect desfăşurat, doar răspunsuri birocratice, legate de documentaţie. Nu m-am oprit aici! La începutul lunii februarie a acestui an, am formulat o întrebare adresată ministrului Transporturilor, domnul Lucian Nicolae Bode. Întrebarea era: «Care sunt sumele alocate, în bugetul asumat pentru anul 2020, pentru realizarea investiţiei care reprezintă cele 476 de bariere la trecerile de nivel cu calea ferată?». Din răspunsul ministrului de resort aflăm că există un proiect de modernizare a trecerilor la nivel cu calea ferată, aflat în faza de studiu de fezabilitate. Prin acest proiect, finanţat cu bani europeni şi de la bugetul de stat, cu suma de 7.996 mii lei, vor fi modernizate 150 de treceri la nivel cu calea ferată. Iar cu 5.753 mii lei, sumă alocată de la bugetul de stat, vor fi modernizate 76 de treceri la nivel cu calea ferată. Acum rămâne ca faptele să vorbească! Siguranţa cetăţenilor este mai presus de orice. Voi monitoriza desfăşurarea acestor proiecte.”, spune senatorul, după ce a primit un răspuns de la ministrul actual al Transporturilor.