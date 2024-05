Marcel Ciolacu, premierul României, în vizită la Slatina. Alături de acesta s-au aflat Marius Oprescu și Emil Moț

Duminică, 26 mai 2024, Marcel Ciolacu, premierul României, a mers în vizită oficială la Slatina. Alături de președintele CJ Olt, Marius Oprescu, primarul Emil Moț, cei doi vicepreședinți, cei doi viceprimari, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, deputatul Florin Barbu, parlamentarii Siminica Mirea, Liviu Voiculescu, Emil Albotă, Cătălin Grecu, Marius Iancu, Adrian Chesnoiu, premierul a vizitat Piața Producătorilor Olteni, amenajată pe aleea CJ Olt, unde a avut ocazia să stea de vorbă cu fermierii locali, pe care i-a asigurat de tot sprijinul, posibil prin programele derulate de Ministrul Agriculturii, Florin Barbu. De asemenea, s-a arătat încântat de investiția Primăriei Slatinei, care a reușit să ofere slătinenilor cel mai mare Skate Park din Sud-Estul Europei.

Premierul Marcel Ciolacu: „Am mers azi-dimineață în piață la Slatina să văd cu ochii mei legumele, brânza, mierea şi celelalte produse româneşti pe care le tot laudă Florin Barbu, Marius Oprescu şi Emil Moț. Au dreptate, sunt delicioase! Iar oamenii sunt fantastici”.

Marius Oprescu, Președintele CJ Olt: „O echipă, care are toate mecanismele de decizie, are șansa să lucreze integrat, asumat, coerent și responsabil, dar mai ales are puterea de a hotărî pentru politicile noastre viitoare.”

„Dragi slătineni, astăzi l-am primit la Slatina pe premierul României, domnul Marcel Ciolacu. Vizita a inclus piața volantă cu produse 100% românești ale producătorilor noștri olteni, amplasată la Consiliul Județean Olt și Baza Sportivă și de Agrement „Dumitru Dobrescu”. După ce am preluat amplasamentul de la Ministerul Tineretului și Sportului, am demarat lucrările la proiectul meu de suflet – un parc impresionant și cel mai mare skate park din sud-estul Europei, ce se apropie de final. Domnule premier, această vizită a demonstrat că la Slatina se pot realiza proiecte de anvergură. Sper că sunteți la fel de convins ca și mine de potențialul acestui oraș și de importanța susținerii inițiativelor locale”, este declarația primarului Moț.