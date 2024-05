Balș. A fost inaugurată fabrica Hengst Filtration

Astăzi, 15 mai 2024, fabrica Hengst Filtration a fost inaugurată. Au fost prezenți, primarului orașului Balş, Cătălin Rotea, conducerea companiei Hengst Filtration, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu Oprea, președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, vicepreședinții Ionuț Ivan și Virgil Delureanu, subprefectul Cosmin Floreanu. De asemenea, au fost prezenți parlamentarii Liviu Voiculescu, Marius Iancu și Emil Albotă.

Walter Hengst, a fondat compania în anul 1958 în Münster, Renania de Nord-Westfalia, Germania. Compania este specializată în managementul de fluide, producerea de filtre de ulei, aer, combustibil și filtre habitaclu pentru autoturisme.

Hengst este prezentă în 11 țări, având peste 3000 de angajați.

Primarul Cătălin Rotea: „Și, iată, am ajuns, astăzi, să spunem cu mare mândrie și cu mare bucurie, HENGST – WELCOME TO BALȘ!”

„Sunt foarte onorat să mă aflu astăzi aici. Vreau să mulțumesc pentru prezență și sprijinul acordat ministrului Econimiei, domnul Oprea, ministrului Agriculturii, domnul Barbu, președintelui Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu, colegilor mei parlamentari, vicepreședinți ai CJ și domnului subprefect și prietenilor de la Hengst.

Este o zi foarte mare, este o zi importantă pentru Balș, poate una dintre cele mai importante zile pe care acest oraș le trăiește în ultimii 34 de ani de la Revoluție. Iată, asistăm astăzi la inaugurarea unei capatități de producție a uneia dintre cele mai renumite și mai puternice companii multinaționale din Europa, Hengst Filtration. Este un lucru de care orașul nostru avea nevoie, este un semn că orașul nostru a renăscut și că este pe o cale normală a dezvoltării și în același timp este o dovadă că eu mă țin de cuvânt, pentru că principala mea promisiune făcută acum patru ani a fost că voi acorda sprijin tuturor investitorilor care vor să vină la Balș pentru a crea noi locuri de muncă. Locurile de muncă au fost și vor fi principala problemă a acestui oraș, și este nevoie de multe mai multe locuri pentru a satisface nevoia pe care acest oraș o are. Eu, sunt convins că Hengst Filtration va avea o avea o relație de lungă durată, solidă, cordială, transparentă, deschisă și cinstită cu orașul Balș. Spun asta aducându-mi aminte ceva ce cred că am vorbit în primele videoconferințe, cam acum un an și ceva, când începuseră negocierile, când prietenul meu, Stephan Lachmann, mi-a spus că viziunea Hengst nu este să fie a nu știu câta firmă dintr-un mare oraș sau dintr-un mare municipiu. Mi-a spus că Hengst vrea să fie principala companie dintr-un orașel mai mic, pentru că ei nu oferă doar locuri de muncă, ei vor să dea dovadă de responsabilitate socială și vor să se implice în nevoile comunității. Mi-am dat seama atunci că trebuie să fac tot ceea ce ține de mine pentru a-i convinge și a-i ajuta în decizia lor de a veni la Balș.

Am acordat facilități fiscale și vor beneficia de facilități fiscale, am rezolvat aproape într-un termen record pentru birocrația românească problemele juridice ale terenurilor și am încercat să răspundem cu celeritate la tot ceea ce ne-au solicitat de natură juridică și administrativă. Și, iată, am ajuns, astăzi, să spunem cu mare mândrie și cu mare bucurie, HENGST – WELCOME TO BALȘ!

Bălșenii sunt oameni harnici, oameni cinstiți, oameni devotați și foarte primitori, ca toți oltenii, de altfel, sau ca toți românii. Sunt convins că legătura dintre Hengst și Balș va dura mult timp de acum încolo. Și, de asemenea, sunt convins că ziua de astăzi va reprezenta un semn pentru orice companie care vrea să vină să investească în această regiune, și orice companie care are planuri noi de dezvoltare trebuie să știe că va gasi în administrația mea locală, un partener demn de încredere. Doamnă ajută, să fie într-un ceas bun și să ne vedem cu toții sănătoși, cu aceeași putere de muncă și la aniversarea de 5 ani, și de 10 ani, 20 de ani, și așa mai departe!”, este declarația primarului orașului Balș, Cătălin Rotea.

De asemenea, prezent la eveniment, președintelui Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu: Acum patru ani de zile când Cătălin Rotea și-a preluat mandatul de primar al orașului Balș, și-a propus ca proiectele lui să devină realitate…„Domnilor miniștri, membri ai boardului Hengst, parlamentari, dragi bălșeni, mă bucur că suntem cu toții astăzi aici la inaugurarea unei investiții importante pentru orașul Balș. Acum patru ani de zile când Cătălin Rotea și-a preluat mandatul de primar al orașului Balș, și-a propus ca proiectele lui să devină realitate și și-a mai propus ca Balșul să devină un mediu propice marilor investitori. Iată că după patru ani de zile, majoritatea proiectelor lui au devenit realitate, iar mediul propice a fost creat și iată, în urma acestor lucruri, este a doua mare investiție care duce la crearea de noi locuri de muncă la Balș, o investiție important, o investiție care pe lângă locuri de muncă și o sustenabilitate a activității economice și a plus valorii în orașul Balș, mai produce un lucru, produce încredere în administrația publică locală și județeană că putem fi un partener de încredere și de dialog în realizarea marilor investiții în orașul Balș și în județul Olt.

Felicit pe cei de la Hengst că au ales orașul Balș și județul Olt pentru această investiție, îi asigur de sprijinul și susținerea noastră în toate acțiunile pe care le vor întreprinde, care înseamnă dezvoltarea durabilă a comunității noastre. Sunt convins că astăzi nu sărbătorim doar deschiderea acestui fabrici și sărbătorim o colaborare frumoasă care cu siguranță va aduce plus valoare comunității noastre. Felicitări și mult succes!”

„România va avea cea mai mare creștere economică din U.E.”, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu Oprea.

„Ați luat o decizie foarte înțeleaptă, cei de la Hengst, de a fi prezenți, aici, la Balș. Până la urmă, Balș este pe coloana vertebrală a industriei auto din România, între Pitești și Craiova, pe infrastructură nouă, într-o zonă foarte dinamică a României. Mai mult decât atât, așa cum arată cifrele statistice publicate astăzi de către Institutul Național de Statistică, România are una dintre cele mai mari creșteri economice din Europa, 1,8% , iar economiștii spun că în următorii 7-8 ani, România va avea cea mai mare creștere economică din U.E., iar eu, ca inginer, vreau să vă spun că nu vreau să-i dezamăgim pe economiști și să avem acest mediu dinamic de afaceri, astfel încât companii ca Hengst să poată să facă profit, să angajeze cât mai mulți oameni. Ca social-democrat, mă uit doar la partea de profit, mă uit la faptul că începeți cu 40 de angajați, că veți crește până la sfârșitul anului la 100 de angajați și că vă propuneți ca într-o perioadă foarte scurtă să reușiți să ajungeți undeva la 500 de lucrători, aici în Balș, lucru care îl va face foarte fericit pe domnul primar pentru că bugetul său va fi mai mare, ceea ce va însemna că va putea să vină cu servicii sociale mai bune pentru toți locuitorii din Balș, inclusiv pentru lucrătorii dvs. de aici de la Hengst.

Am mai făcut o remarcă, și vorbeam cu domnul director general mai devreme, Hengst este o companie de familie. Companiile de familie din Germanie sunt, dacă vreți, cele mai rezistente și care dau o putere deosebită economiei Germaniei. Mă gandeam cum putem face să transformăm această experiență și către IMM-urile din România pentru că la 20-30 de ani, la prima schimbare de generație a celor care au început o afacere, să rămâi o firmă de familie este ceva care vorbește despre valorile pe care acea companie le are. La companii precum Hengst care au venit și au inovat, având foarte multă cercetare, foarte multă inovare în spate, veți vedea că au aceste valori profunde pe care sunt convins că le vom împărtăși și aici în România și aici, la Balș”, este declarația ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu Oprea.