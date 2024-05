Bărbat de 39 de ani, din Orlea, reținut pentru viol și tâlhărie calificată

Astăzi, 7 mai 2024, polițiștii au reținut un bărbat, de 39 de ani, din Orlea, pentru viol în formă agravată și tâlhărie calificată. La data de 6 mai 2024, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 40 de ani, din comuna Orlea, cu privire la faptul că ar fi fost victima infracțiunii de viol.

„La data de 7 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, au reținut un bărbat cercetat pentru viol în formă agravată și tâlhărie calificată. În fapt, la data de 6 mai a.c., polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 40 de ani, din comuna Orlea, județul Olt, cu privire la faptul că ar fi fost victima infracțiunii de viol. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un bărbat de 39 de ani, din comuna Orlea, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei, ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței unei femei de 40 de ani, din aceeași localitate, iar prin întrebuințare de amenințări și acte de violență ar fi condus-o pe femeie într-una dintre camerele locuinței, unde ar fi întreținut relații sexuale cu aceasta împotriva vointei sale. De asemenea, bărbatul i-ar fi sustras femeii 1.350 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol în forma agravată și tâlhărie calificată, cercetările fiind continuate pentru documentarea activității infracționale și dispunerea de măsuri legale. În urma probatoriului administrat, la data de 7 mai a.c., sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Corabia, pe numele bărbatului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Olt.