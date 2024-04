Senatorul Siminica Mirea: Elevi și cadre didactice de la Școala „Eugen Ionescu” din Slatina și de la Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș au venit în vizită la Palatul Parlamentului

În cursul zilei de ieri, 22 aprilie 2024, senatorul PSD de Olt, Siminica Mirea, a primit la Palatul Parlamentului elevi si cadre didactice de la Școala „Eugen Ionescu” din Slatina și de la Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș.

Elevii au avut ocazia să învețe despre procesul legislativ, văzând cu ochii lor modul în care se iau deciziile ce influențează viitorul țării noastre.

„Astăzi, am avut bucuria să mai primesc o vizita a elevilor și cadrelor didactice de la Școala „Eugen Ionescu” din Slatina și de la Școala Gimnazială „Mihail Drumeș” Balș, din județul Olt, la Palatul Parlamentului. Împreună, am explorat grandoarea și istoria acestei clădiri marcante, simbol al democrației și legislației noastre. În cadrul acestei vizite educative, am avut oportunitatea să împărtășim cunoștințe despre procesul legislativ, oferindu-le micilor noștri oaspeți o perspectivă captivantă asupra modului în care se iau deciziile ce influențează viitorul țării noastre. Nu mai este o noutate faptul că, atât pentru mine, cat și pentru colegii mei social-democrați, educația copiilor reprezintă o prioritate esențială, iar întâlnirea cu acești tineri încrezători a fost o sursă de inspirație. Le urez tuturor elevilor de la Școala „Eugen Ionescu” din Slatina succes în parcursul lor educațional și îi încurajez să viseze mare, pentru că viitorul aparține lor!”, se arată în postarea senatorului.