Deputatul Chesnoiu, speaker la Digital Innovation Summit Bucharest

Deputatul PSD de Olt, Adrian Chesnoiu, a participat ca speaker, ieri, 18 aprilie, la Digital Innovation Summit Bucharest, organizat de National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest, panelul „Securing Resilience and Integrity: Strategies for Agricultural Supply Chains and Food Safety”. În cadrul summitului s-a vorbit despre digitalizarea și inovarea în sectorul agricol ca soluții eficiente la problemele existente azi în agricultura românească.

„Am militat și militez în continuare pentru asigurarea competitivității precum și a regulilor de competiție egală între actorii pieței comune europene dar, în același timp, consider că singura soluție pe termen lung, pentru o agricultură emergentă, sustenabilă și rezilientă este aceea de a se ține cont de specificitatea agriculturii din fiecare stat membru. Structura agriculturii românești este una de tip piramidal cu 3 niveluri: la bază agricultura de subzistență, la nivelul intermediar fermele care au o medie a suprafețelor între 10-100 ha și nivelul de top unde sunt aproximativ 5000 de companii care produc 70% din cantitatea totală de cereale, pe numai 30% din suprafața arabilă a țării!”, este declarația deputatului.

„Am acceptat cu plăcere invitația de a participa, ca speaker, la Digital Innovation Summit Bucharest, organizat de National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest, panelul ” Securing Resilience and Integrity: Strategies for Agricultural Supply Chains and Food Safety”. Vorbind despre agricultura românească, am reiterat ideea că orice politică publică în domeniu trebuie să fie orientată spre provocările viitorului, iar digitalizarea și inovarea în sectorul agricol pot fi soluții eficiente la problemele existente azi în agricultura românească.

De la aderarea în UE, în anul 2007, segmentul agricol a intrat în competiție europeană, trebuind să respecte reglementările și regulamentele aplicabile statelor membre. Am militat și militez în continuare pentru asigurarea competitivității precum și a regulilor de competiție egală între actorii pieței comune europene dar, în același timp, consider că singura soluție pe termen lung, pentru o agricultură emergentă, sustenabilă și rezilientă este aceea de a se ține cont de specificitatea agriculturii din fiecare stat membru. Structura agriculturii românești este una de tip piramidal cu 3 niveluri: la bază agricultura de subzistență, la nivelul intermediar fermele care au o medie a suprafețelor între 10-100 ha și nivelul de top unde sunt aproximativ 5000 de companii care produc 70% din cantitatea totală de cereale, pe numai 30% din suprafața arabilă a țării! Nu putem neglija nici un nivel, fiecare are importanța lui și consider că, prin digitalizarea și inovarea agriculturii, se vor găsi soluții pentru a implementa performanța de la vârful spre baza piramidei și asigurarea complementarității între cele 3 niveluri, creând astfel un ecosistem al sectorului agricol care să facă mai eficientă această realitate a agriculturii românești. Ne vedem în viitor! Împreună suntem mai puternici!”, se arată în postarea deputatului Chesnoiu.