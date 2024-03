Deputatul Marius Iancu: „Românii vor fi protejați de abuzurile IFN-urilor”

Deputatul Marius Iancu declară că cetățenii românii vor fi protejați de abuzurile IFN-urilor. Partidul Social Democrat a început cu stoparea creșterii prețurilor la energie electrică și gaze, apoi la alimentele de bază. Aceștia vor protejați și față de abuzurile creditorilor, indiferent dacă este vorba de IFN-uri, bănci, societăți de leasing sau firme de recuperare creanțe. Instituțiile de credit nu mai pot percepe dobânzi excesive la creditele acordate cetățenilor.

Protecție față de IFN-uri– suma rambursată nu poate depăși dublul sumei împrumutate. Protecția față de recuperatorii de creanțe – acești recuperatori nu mai pot solicita de la debitor sume mai mari decât valoarea creanței stabilită în momentul cesiunii. În general, creanțele bancare pentru persoanele fizice sunt achiziționate cu prețuri cuprinse între 7% și max.10% din valoarea creanței. Diferența de până la 100% este profitul recuperatorului. Cei care erau cel mai mult expuși la abuzurile instituțiilor de creditare erau cetățenii cu venituri mici, care din disperare, apelau la împrumuturi pentru a-și plăti servicii și produse de strictă necesitate. Românii sunt protejați și excesele instituții bancare prin Lege dării în plată. Dobânzile sunt deja plafonate la maxim +50% față de valoarea inițială. Dacă în cazul creditelor pentru nevoi personale, băncile folosesc de regulă alte instituții financiare nebancare (IFN-uri) din grupul propriu, chiar dacă serviciile sunt promovate sub sigla băncii, aceste IFN-uri asociate băncilor intră sub incidența legii adoptate astăzi. Legea se aplică și la creditele în desfășurare de la IFN-uri, cât și la creanțele aflate în executare de către recuperatorii de creanțe. Așa cum ne-am asumat, suntem sprijin pentru români și îi protejăm!”, se arată în postarea deputatului.