Daniel Tudor: În Margineni-Slobozia si Baltați au fost demarate lucrările de extindere a rețelei de gaze

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor a anunțat, ieri, 13 martie, începerea lucrărilor de extindere a rețelei de gaze în satul Margineni-Slobozia si Baltați. Tronești și Mihăilești vor fi următoarele străzi unde vor fi demarate lucrările de extindere a rețelei de gaze.

De asemenea, a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare/modernizare a blocului 60 Tineret din zona de centru a orașului.

„Așa cum am promis, începând de astăzi am demarat lucrările de extindere a rețelei de gaze în satul Margineni-Slobozia si Baltați , urmând ca în cel mai scurt timp sa continuam și pe strada Tronești și Mihăilești. Totodată și pentru zona de centru a orașului am emis ordinul de începere a lucrărilor de reabilitare/modernizare a blocului 60 Tineret. Continuăm împreună modernizarea si dezvoltarea Orașului Scornicești și a satelor aparținătoare”.