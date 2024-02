Slătinenii deranjați de lezarea dreptului de a hrăni animalele fără adăpost

Solidaritatea, Mărinimia Și Iubirea Necondiționată Față De Animalele Fără Stăpân Descriu Fără Doar Și Poate Locuitorii Municipiului Reședință De Județ

Locuitorii orașului Slatina se arată nemulțumiți față de Hotărârea Consiliului Local Slatina cu nr. 247/ 17.08.2021, cu privire la punctele 23 și 56, care se referă strict la interzicerea amplasării alimentelor pe domeniul public, cu scopul hrănirii animalelor fără stăpân, respectiv amplasarea adăposturilor de animale sau orice fel de construcții provizorii neautorizate. Slătinenii cunosc legile și se arată consternați de aplicarea acestora de către Poliția Locală Slatina, deși există Poliția Animalelor și Legea 205/2004, lege care dă dreptul de a hrăni animalele pe domeniul public. Aceștia susțin cu tărie că nu pot rămâne indiferenți la imposibilitatea acestor animale abandonate de oamenii mai puțin conștienți de răul pe care îl fac și doresc să tragă un semnal de alarmă autorităților care ar trebui să nu le lezeze dreptul la iubire și solidaritate pentru sufletele nevinovate. Există legi care trebuie aplicate, dar în același timp să se țină cont de toate prevederile legale și să nu fie întocmite procese-verbale contravenționale doar în urma unor sesizări telefonice fără temei sau a unor dovezi neconcludente cu privire la săvârșirea încălcării legilor.

” Oamenii care nu iubesc animalele, sunt capabili de acte de terorism! Susțin acest lucru în completare cu faptul că un om în deșert nu este același lucru ca deșertul din om! Sunt foarte nemulțumită că Legea 205/2004 nu este cunoscută de Poliția Locală Slatina și de faptul că un proces-verbal este întocmit în lipsa mea. În art1, alin. (1), prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător. Orice tentativă de împiedicare a îngrijirii acestora reprezintă instigarea la maltratarea animalelor, iar uciderea sau chinuirea lor se pedepsește cu închisoarea. La data când Poliția Locală Slatina a fost sesizată, nu mă aflam nici la domiciliu, dar nici în această localitate. S-a făcut o sesizare telefonică pe motiv că am amplasat o căsuță pentru niște animăluțe, ceea ce nu este adevărat. În cele din urmă, am fost amendată de un polițist local care s-a prezentat la ușa apartamentului meu, fără să se legitimeze, dar cu dreptul de a cere fiicei mele cartea mea de identitate pe care a fotografiat-o cu telefonul personal, depărtându-se spre partea neiluminată a holului. Vin și cer acum o părere mai multor persoane, având în vedere, faptul că în zona unde locuiesc, și anume Crișan, locatarii blocurilor și-au amenajat și construit terase fără autorizații de construire, fac grătare sau, mai mult de atât, polișează farurile autoturismelor. Autoritățile nu se sesizează de alte neregularități pe care le-am menționat când sunt făcute reclamații cu privire la hrănirea unor animale părăsite de neimplicarea și neasumarea unora. Revenind la procesul-verbal, pot spune că polițistul nelegitimat i-a cerut, totodată, fiicei mele numărul de telefon, contactându-mă pentru a ști cu exactitate ora când ajungeam la domiciliu. La ora 18:00, acest polițist pe care eu îl numesc Ionescu a venit împreună cu Popescu, fiind amendată, dar după primirea amenzii, am primit și avertisment. Eu nu am rămas cu mâinile încrucișate, am mers mai departe atacând acest proces-verbal de contravenție, deschizând dosare pentru a face dreptate și ,totodată, am luat legătura telefonic cu actualul prefect, dar nu am obținut o eventuală consiliere juridică, având în vedere că speța mea este cunoscută de președinta Asociațiilor Animalelor fără stăpân, dar și de Poliția Animalelor ” a declarat Mădălina R.

” În zona Parcului Pitești, sunt multe animale fără stăpân care, mai nou, au început să fie otrăvite. Nu fac aceste acuzații la adresa nimănui, nu se știe care sunt persoanele rău-făcătoare, doar îmi doresc să se ia act și să se interzică uciderea acestora. Hrănirea acestor animăluțe o facem pe ascuns, chiar dacă hrănirea acestora o facem cu mâncare specială, nu ne putem permite amenzi aproape zilnic pe motivul încălcării HCL nr. 247/ 17.08.2021. Ne dorim să fim sprijiniți de Primăria Slatina ca aceste animale să fie sterilizate și integrate în centre speciale create pentru ele sau să fie adoptate. Dorim ca hrănirea acestora să fie făcută așa cum este stipulată în Legea 205/2004. Ne este lezat dreptul de a fi solidari cu aceste suflete nevinovate!” declară Alexandra S.

” Am fost amendat de trei ori până acum și cu suma maximă pentru că am hrănit niște pisicuțe aflate în zone diferite ale acestui oraș. Nimeni din Poliția Locală Slatina nu înțelege de ce mai hrănesc aceste animale, deși amenzile sunt destul de usturătore. Nu vreau decât să ni se ofere acest drept de a hrăni liberi animalele abandonate de cei care nu își asumă responsabilitatea de a îngriji niște suflete care nu se pot ajuta singure. Haideți să dăm un exemplu generațiilor actuale și celor viitoare. Trebuie să fim empatici și să dăm dovadă de responsabilitate în acest oraș!” a afirmat Călin G.