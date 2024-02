Doi bărbați, din Vâlcea, reținuți pentru furtul unor bunuri în valoare de 7.000 de lei, dintr-o societate comericală din comuna Stoenești

Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunosctute ar fi sustras mai multe bunuri din incinta unei societăți comerciale din comuna Stoenești, la data de 5 ianuarie 2024, în jurul orei 08:30. S-a stabilit faptul că, în noaptea de 4/5 ianuarie 2024, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unei societați comerciale, iar din interior ar fi sustras bunuri în valoare de 7.000 de lei. În urma activităților, polițiștii au identificat trei bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 48 de ani, din județul Vâlcea, bănuiți de comiterea faptei. În urma descinderilor, polițiștii au descoperit și ridicat, bunuri care privesc posibila activitate infracțională. Pe numele celor doi bărbați a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, ieri, 13 februarie, iar cu privire la cel de-al treilea bărbat, polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea acestuia, întrucât se sustrage cercerărilor.

„La data de 13 februarie 2024, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, au reținut doi bărbați cercetați pentru furt calificat. În fapt, la data de 5 ianuarie 2024, în jurul orei 08:30, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunosctute ar fi sustras mai multe bunuri din incinta unei societăți comerciale din comuna Stoenești. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că, în noaptea de 4/5 ianuarie 2024, persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta unei societați comerciale, din comuna Stoenești, iar din interior ar fi sustras bunuri în valoare de 7.000 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind continuate cercetările în vederea identificării persoanelor și dispunerii măsurilor legale. În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat 3 bărbați, cu vârste cuprinse între 41 și 48 de ani, din județul Vâlcea, bănuiți de comiterea faptei. Pentru documentarea activității infracționale, în dimineața zilei de 13 februarie 2024, polițiștii au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele celor 3 bărbați bănuiți de comiterea faptei. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, bunuri care privesc posibila activitate infracțională. În urma probatoriului administrat, la data de 13 februarie 2024, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal, pe numele a doi bărbați a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Cu privire la cel de-al treilea bărbat, polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea acestuia, întrucât se sustrage cercerărilor. Activitățile au fost desfășurate cu sprijinul Secției de Poliție Rurală nr. 7 Dăneasa, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Opreațiuni Speciale Olt. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Olt.