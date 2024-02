Scornicești: Noi proiecte pentru anul 2024

Primarul Scorniceștiului, Daniel Tudor, anunță noi proiecte pentru anul în curs. Acesta transmite că pe lângă proiectele aflate în curs, și anume, asfaltarea drumurilor, extinderea rețelei de gaze naturale, reabilitarea blocurilor, reabilitarea școlilor, extinderea rețelei de apă și canalizare, în bugetul de anul acesta, a propus mai multe investiții: betonarea/asfaltarea străzilor secundare din satele Bălțați și Bircii, asfaltare strada Giurgiului, asfaltarea străzii principale din satul Teiuș, asfaltare strada Tatulesti, construirea unui loc de agrement și reabilitarea toaletei publice în zona stadionului Viitorul, construirea unui nou bloc ANL, construirea unui teren multifuncțional de sport în satul Negreni, recondiționarea fațadei la blocul ANL din centrul orașului, reabilitare și modernizare sediu primărie, construirea unui parc fotovoltaic, betonare alei zona centru. De asemena, pentru următoarele proiecte cu fonduri europene și guvernamentale nerambursabile, care vor urma, primarul a propus și sume de bani, necesare întocmirii documentațiilor de avizare.

„În calitatea pe care o am la nivel de UAT Scornicești, transparenta și comunicarea, sunt elemente fundamentale în relația cu dvs, cetățeni ai orașului Scornicești. De aceea, vă informez, că pe lângă proiectele aflate în implementare pe raza orașului Scornicești (asfaltarea drumurilor, extinderea rețelei de gaze naturale, reabilitarea blocurilor, reabilitarea școlilor, extinderea rețelei de apă și canalizare) în bugetul de anul acesta, am propus pentru anul în curs printre altele și următoarele investiții:

– betonarea/asfaltarea străzilor secundare din satele Bălțați și Bircii,

– asfaltare strada Giurgiului,

– asfaltarea străzii principale din satul Teiuș,

– asfaltare strada Tatulesti,

– construirea unui loc de agrement și reabilitarea toaletei publice în zona stadionului Viitorul,

– construirea unui nou bloc ANL,

– construirea unui teren multifuncțional de sport în satul Negreni,

– recondiționarea fațadei la blocul ANL din centrul orașului,

– reabilitare și modernizare sediu primărie,

– construirea unui parc fotovoltaic,

– betonare alei zona centru.

Pe lângă acestea, am propus și sume de bani, necesare întocmirii documentațiilor de avizare, pentru următoarele proiecte cu fonduri europene și guvernamentale nerambursabile, care vor urma”, se arată în postarea primarului Daniel Tudor.