Ce se mai fură pe la Piatra-Olt. 4 tineri reținuți

„La data de 7 februarie 2024, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, au reținut 4 tineri cercetați pentru furt calificat. În fapt, polițiștii din cadrul Poliției orașului Piatra-Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în perioada 31 ianuarie – 6 februarie 2024, persoane necunoscute ar fi pătruns în curțile a trei persoane din orașul Piatra-Olt, de unde ar fi sustras 3 cabaline. În cauză, polițiștii au întocmit câte un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, fiind continuate cercetările pentru identificarea autorilor, recuperarea prejudiciului și dispunerea de măsuri legale. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat patru tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani, toți din orașul Piatra-Olt, bănuiți de comiterea infracțiunilor de furt calificat. În urma probatoriului administrat, la data de 7 februarie 2024, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Balș, pe numele celor 4 tineri a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt, urmând ca în data de 8 februarie 2024, să fie prezentați instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.