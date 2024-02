Două persoane din Milcov arestate pentru furtul a două carduri bancare ale unui bărbat din Strejești și efectuarea de tranzacții frauduloase, în valoare de 14.000 de lei

Marți, 6 februarie 2024, polițiștii olteni au reținut două persoane cercetate pentru furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Păgubitul este un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Strejești, căruia i-au fost furate două carduri bancare. Persoanele cercetate pentru furt ar fi efectuat tranzacții financiare frauduloase, în valoare de 14.000 de lei. În dimineața zilei de ieri, 6 februarie, polițiștii SIC Olt au pus în aplicare trei mandate de percheziție, la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor, în urma cărora au descoperit și ridicat, bunuri susceptibile a fi fost folosite la comiterea faptelor, precum și bunuri ce ar fi provenit din comiterea faptelor. După administrarea probatoriului, în cursul aceleiași zile, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pe numele a două persoane, respectiv o femeie de 39 de ani și un tânăr de 18 ani, a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore.

„La data de 6 februarie 2024, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Olt, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au reținut două persoane cercetate pentru furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În fapt, la data de 16 octombrie 2023, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Strejești, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi sustras două carduri bancare, cu care ar fi efectuat tranzacții financiare frauduloase, în valoare de 14.000 de lei. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, fiind continuate cercetările pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale. În urma activităților investigativ-operative, polițiștii au identificat șase persoane din comuna Milcov, bănuite de comiterea faptelor. Pentru documentarea activității infracționale, în dimineața zilei de 6 februarie 2024, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, la locuințele persoanelor bănuite de comiterea faptelor. În urma perchezițiilor efectuate, poliţiştii au descoperit și ridicat, în vederea continuării cercetărilor, bunuri susceptibile a fi fost folosite la comiterea faptelor, precum și bunuri ce ar fi provenit din comiterea faptelor. Șase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, în vederea audierii. După administrarea probatoriului, în cursul aceleiași zile, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pe numele a două persoane, respectiv o femeie de 39 de ani și un tânăr de 18 ani, a fost emisă câte o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, aceștia fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Perchezițiile au fost efectuate cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de pocedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, transmite IPJ Olt.