IJJ Olt: Activitatea evaluată la bilanțul anual

Ieri, 30 ianuarie, a avut loc evaluarea activității și a rezultatelor obținute de Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt, în anul 2023.

Activitatea s-a desfășurat în sistem videoconferință și a fost prezentată de domnul inspector șef, colonel Emanuel-Theodor Botan.

Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a participat domnul colonel Louis Francois Dumitrache, Șeful Direcției Paza și Protecție Instituțională.



Anul 2023 a fost caracterizat de intensificarea manifestărilor în spaţiul public, cu o prezenţă numeroasă a cetăţenilor, în special la manifestările sportive, cultural-artistice şi religioase.

Pentru protecţia participanţilor, a infrastructurii şi prevenirea tulburării ordinii şi siguranţei publice pe timpul desfăşurării adunărilor publice, în perioada de referinţă, au fost executate 244 misiuni de asigurare a ordinii publice, inregistrandu-se o crestere cu 9%, comparativ cu anul 2022 (225 misiuni), cu o medie de 9 jandarmi/misiune.

– 5 misiuni : la manifestari de protest (marsuri, mitinguri)

– 177 misiuni : la manifestari cultural-artistice, religioase, promotionale, comemorative

– 62 misiuni : la manifestari sportive

Totodată au fost asigurate măsurile de ordine publică potrivit competenţelor pe timpul a 2 vizite oficiale efectuate în judeţul Olt.

De asemenea, în perioada de referinţă, s-a acţionat pentru menţinerea ordinii publice, sens în care au fost constituite 12361 patrule in sistemul integrat de mentinere a ordinii publice, inregistrandu-se o crestere cu aprox. 0,5 %, comparativ cu anul 2022 (12324 patrule), astfel:

– 9383 patrule mixte cu politia în mediul urban şi rural

– 2605 patrule de jandarmi în mediul urban şi rural

– 373 patrule mixte cu politia transporturi feroviare

Media zilnică a patrulelor mixte şi a patrulelor de jandarmi destinate menţinerii ordinii publice a fost de 34, fiind folosiţi în acest sens 47 jandarmi pe zi.

Actiuni de interventie

Asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite a constituit o direcţie de acţiune importantă a structurilor de ordine publică, executându-se în acest sens 134 de misiuni de intervenţie, inregistrandu-se o crestere cu 120%, comparativ cu anul 2022 (61 misiuni de interventie), cu o medie de 4 jandarmi/misiune. (pentru combaterea manifestărilor antisociale în desfăşurare/aplanarea unor conflicte, precum şi intervenţia la alte solicitări ale cetăţenilor aflaţi în diferite situaţii de pericol). Trebuie să evidenţiez că toate solicitările au fost rezolvate şi pericolul a fost îndepărtat înainte de a se înregistra victime.

În perioada de referinţă, în judeţul Olt nu au fost evenimente care să tulbure ordinea şi liniştea publică şi care să impună intervenţia Jandarmeriei pentru restabilirea acesteia.

Siguranta scolara

Consolidarea climatului de siguranţă în mediul şcolar continuă să reprezinte o prioritate pentru Jandarmeria Română care acţionează prin structurile sale teritoriale în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar.

In ceea ce priveşte intervenţia preventivă, jandarmii au desfăşurat 325 activităţi, acestea desfăşurându-se în instituţii de învăţământ, arene sportive, în locurile de desfăşurare a unor adunări publice şi în alte locuri din mediul urban sau rural.

Astfel, în zona unităţilor de învăţământ au fost desfăşurate 840 activităţi de patrulare.

Personalul instituţiei noastre, prin activităţile desfăşurate, a promovat o cultură a non-violenţei printre toţi actorii implicaţi în actul educaţional, încurajarea şi stimularea rezultatelor bune şi adoptarea unui comportament exemplar de către elevi, în concordanţă cu normele de convieţuire socială.

Mandate de aducere

În perioada analizată, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a primit spre executare un număr de 567 mandate de aducere, inregistrandu-se o crestere cu 24%, comparativ cu anul 2022 (458 mandate de aducere) în 27 localităţi, din care un număr de 294 au fost executate prin prezentarea persoanelor, iar 273 au fost executate prin înaintarea documentaţiei.

Acţiuni speciale

Structurile de acţiuni speciale, din cadrul Jandarmeriei Olt, au acordat sprijin în aplicarea legii structurilor Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt, Inspectoratului de Politie al Judetului Olt şi structurilor de parchet din zona de competenţă, executând în total un număr de 21 acţiuni speciale, inregistrandu-se o crestere cu 17%, comparativ cu anul 2022 (18 acţiuni speciale), cu o medie de 11 jandarmi/misiune.

Au fost constituite:

– 365 echipe de intervenţie pentru asigurarea intervenţiei la obiectivele aflate în responsabilitatea inspectoratului şi a unei reacţii rapide în situaţia producerii unor evenimente cu impact în planul ordinii şi siguranţei publice în zona de competență;

– 180 echipe de intervenţie pentru asigurarea intervenţiei pe timpul tranzitării zonei de competenţă a transporturilor de produse cu caracter special, respectiv a transporturilor de bunuri şi valori.

Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Pe timpul misiunilor specifice au fost constatate 310 fapte de natură penală din care 46 constatate de jandarmi și 264 în cooperare cu efectivele poliţiei, fiind identificaţi 318 de autori şi au fost aplicate 1313 sancţiuni contravenţionale în valoare de 414700 lei.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt asigură paza unui număr de 17 obiective, astfel:

– 11 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public

– 1 obiectiv aparţinând Ministerului Finanţelor Publice

– 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi a României

– 2 obiective aparţinând Ministerului Afacerilor Interne şi

– 2 obiective aparţinând Jandarmeriei Române.

In ceea ce priveşte transporturile de bunuri, valori şi produse cu caracter special avute în responsabilitate, în intervalul de referinţă structurile specializate ale Jandarmeriei Olt au executat 48 transporturi cu caracter special şi 142 transporturi de valori, din care 111 in judet si 31 interjudetene.

Unitatea asigură paza, supravegherea şi intervenţia la conductele magistrale de transport produse petroliere pe o lungime totală de peste 287 km.

În baza planului de colaborare şi a solicitărilor primite, s-au desfăşurat 39 misiuni de însoţire a transporturilor de rachete antigrindină şi mijloace pirotehnice .

La obiectivele din competenţa inspectoratului s-au desfăşurat 20 exerciţii tactice, de remarcat fiind cooperarea cu personalul structurilor specializate din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova si a celorlalte structuri cu atributii in domeniu.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt a manifestat de fiecare dată o disponibilitate activă la solicitările tuturor instituţiilor cu care se cooperează, aducându-şi, în condiţiile legii, o contribuţie determinantă la efortul comun de asigurare şi menţinere a unui climat de ordine şi siguranţă a cetăţenilor.

Au fost executate 297 în cooperare cu alte instituţii: cu poliţia (prin executarea de razii, filtre, controale, descinderi în zone şi locuri cu potenţial criminogen ridicat) , în cooperare cu executorii judecătoreşti, cu organele silvice, S.T.P.F. Olt, I.T.M. Olt, I.S.U. Olt, A.N.P.A. și alte entități în conformitate cu planurile de cooperare și colaborare încheiate în acest sens.

Unitatea a fost implicată în două exerciţii inter-instituţionale: unul executat la un supermarket din municipiul Caracal şi unul de tip LIVEX „SCUTUL 23”, organizat de către Baza Militară 99 Deveselu.

Activităţile comune au reunit forţe şi mijloace din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt și a structurilor specializate, fiind un bun prilej de implementare a practicilor şi cunoştinţelor dobândite în cadrul activităţilor de pregătire.

Începând cu data de 28.10.2023 pe o perioadă de 1 an, un ofițer din cadrul unității se află în misiune internațională, fiind dislocat în cadrul Misiunii Multidimensională Integrată pentru Stabilizare din Republica Centraficană ( MINUSCA).

Accesarea fondurilor externe nerambursabile reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Jandarmeriei Române.

Unitatea a fost și este implicată în 3 proiecte cu finanţare externă nerambursabilă.

1. În cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare în vederea creșterii eficienței energetice a sediului Detașamentului 4 Jandarmi Caracal, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt”, a fost semnat cu A.D.R. Sud – Vest Oltenia, contractul de finanțare, cu valoarea actualizată de 3.164.052,43 lei, din care 2.083.951,70 lei cheltuieli nerambursabile. In data de 06.10.2023 s-a realizat recepția la terminarea lucrărilor, urmând ca la începutul anului să se realizeze Cererea de rambursare finală şi proiectul să se închidă cu succes.

2. In cadrul Programului de cooperare teritorială INTERREG V-A România-Bulgaria, în cadrul Axei prioritare 3 – O regiune sigură, Consiliul Judeţean Olt a semnat un contract de finanţare în calitate de beneficiar lider în proiectul „Investiții comune în domeniul situațiilor de urgență pentru Consiliul Județean Olt și Municipalitatea Dolna Mitropolia”, în care am fost cooptaţi în calitate de partener-beneficiar. În cadrul proiectului, pentru unitatea noastră au fost achiziţionate trei ATV-uri şi trei autovehicule 4+1 locuri cu tracţiune integrală.

3. În cadrul proiectului „Consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă” derulat de Jandarmeria Română cu finanțare din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în orașul Balș (Detașamentul 5 Jandarmi ) se va construi un sediu nou, modern, care să corespundă nevoilor reale ale personalului și standardelor de siguranță impuse de lege, iar în urma modificărilor apărute pe parcursul derulării etapei de avizare, construcția existentă se va desființa parțial, urmând ca o suprafață de aproximativ 150 mp. construiți să se consolideze şi modernizeze.

Obiectivul nostru principal este să oferim un serviciu public conform aşteptărilor sociale, iar pentru aceasta, în primul rând, vom urmări să dezvoltăm capacitatea instituţională de a oferi un grad înalt de siguranţă publică.

Creşterea capacităţii operaţionale şi de răspuns pentru misiunile pe care Jandarmeria le îndeplineşte în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi al situaţiilor de urgenţă, dar şi necesitatea de a trece rapid la acţiuni militare pentru managementul unor tipuri de risc specifice stărilor excepţionale, impun continuarea procesului de modernizare a structurilor prin consolidarea şi dezvoltarea cantitativă şi calitativă a acestora, se arată în comunicatul IJJ Olt.