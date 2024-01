Oltul are buget. Sănătatea, prioritate și pentru 2024!

În cadrul primei ședințe ordinare a Consiliului Județean pe acest an, aferentă lunii ianuarie, consilierii județeni au adoptat proiectul de buget pentru anul în curs. Cu majoritatea aleșilor județeni, a fost validat bugetul. Pe seama acestuia, președintele CJ Olt, Marius Oprescu, a declarat la finalul ședinței: „Bugetul pe 2024 este unul echilibrat, nu sunt sume de bani semnificativ pierdute, sunt sume pe bani pe care le-am câștigat față de anul trecut…

O parte din bani vor merge la Spitalul Județean de Urgență pentru finalizarea lucrărilor la interior, la corpul materno-infantil, cât și la secția medicală. Sunt sume de bani pentru mobilier, pentru aparatură medicală… peste 12 milioane de lei pentru aceste obiective”.

An de an, Consiliul Județean, încă de la preluarea celei mai mari unități sanitare din județ, a alocat surse și resurse pentru capitalizarea cotei de încredere a cetățenilor in Spitalul Județean de Urgență Slatina.