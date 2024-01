Olt: Doi tineri prinși băuți la volan

Polițiștii din Corabia au oprit pentru control, în data de 7 ianuarie, pe raza comunei Giuvărăști, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Târgu Măgurele, județul Teleorman. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu, au oprit pentru control, pe Drumul Județean 642, în comuna Stoenești, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din comuna Tia Mare. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

„La data de 7 ianuarie 2024, în jurul orei 00:35, polițiștii Poliției orașului Corabia au oprit pentru control, în comuna Giuvărăști, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Târgu Măgurele, județul Teleorman. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat. Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La data de 8 ianuarie 2024, în jurul orei 03:35, polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 5 Deveselu au oprit pentru control, pe Drumul Județean 642, în comuna Stoenești, un autoturism condus de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din comuna Tia Mare, județul Olt. Întrucât conducătorul auto emana halenă alcoolică, polițiștii au procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,07 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele acestuia, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.