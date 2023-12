În perioada 30 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, structurile MAI acționează pentru ca trecerea dintre ani să se desfășoare în liniște și siguranță

În perioada 30 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, aproximativ 200 de poliţişti, din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, dar și din cadrul altor structuri de poliție, vor acționa și vor desfășura activități specifice pentru ca trecerea dintre ani să se desfășoare în liniște și siguranță. De asemenea, dacă aveți nevoie de sprijin, jandarmii sunt la datorie.

Peste 400 de pompieri olteni sunt pregătiți să acționeze cu mijloacele tehnice de intervenție din dotare pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical de urgență și salvarea persoanelor din medii ostile vieții.

„În contextul minivacanței din perioada 30 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Olt acționează pentru ca trecerea dintre ani să se desfășoare în liniște și siguranță.

Astfel, în perioada Anului Nou, zilnic, aproximativ 200 de poliţişti, din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, dar și din cadrul altor structuri de poliție, vor acționa și vor desfășura activități specifice, în sistem integrat, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, precum și pentru prevenirea oricăror situații de risc.

Peste 50 de patrule de siguranță publică vor acționa, zilnic, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale.

De asemenea, pentru fluidizarea traficului rutier şi prevenirea producerii unor evenimente grave, poliţiştii rutieri vor acţiona pe drumurile publice, din întreg județul Olt, fiind folosite aparatele radar, aparatele etilotest precum și aparatele Drug Test, în vederea depistării șoferilor care încalcă regulile de circulație.

Dacă alegeți să petreceți trecerea dintre ani în altă locație, circulaţi cu viteză adaptată condiţiilor din trafic. Pentru un plus de siguranţă în mers, măriţi distanţa dintre vehicule!

Viteza excesivă și cea neadaptată la condițiile de drum sau trafic reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere în România!

Anvelopele de iarnă sunt obligatorii pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Este interzisă conducerea vehiculelor sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, astfel că recomadăm utilizarea mijloacelor de transport în comun și a vehiculelor în regim taxi.

Le recomandăm pietonilor să traverseze drumul numai după ce sunt siguri că o pot face în siguranță. Este recomandat să evite folosirea părții carosabile, mai ales după lăsarea întunericului și în condiții de vizibilitate redusă!

Atunci când vă însoțesc copii mici, nu îi lăsați nesupravegheați și învățați-i că pot să se îndepărteze doar cu permisiunea și sub supravegherea dumneavoastră!

Pentru a vă putea bucura în liniște și siguranță de trecerea dintre ani, atragem din nou atenția asupra pericolului pe care îl pot reprezenta articolele pirotehnice. Utilizarea acestora poate provoca vătămarea corporală a persoanei care le folosește sau a celor din jur. Pentru a preveni producerea unor accidente grave, este recomandat ca articolele pirotehnice să fie utilizate în mediu securizat de personal specializat.

Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:

a) între orele 24:00 şi 6:00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100%.

Pentru tulburarea liniștii și ordinii publice prin folosirea necorespunzătoare scopului declarat a articolelor pirotehnice din categoria P1 și nu numai, se vor aplica sancțiunile contravenționale prevăzute în Legea nr. 61 din 1991 republicată.

În caz de nevoie sau dacă aţi asistat ori aveţi cunoştinţă despre comiterea vreunei fapte antisociale, apelaţi cu încredere la cel mai apropiat poliţist, ori sunaţi la 112 – Apelul Unic de Urgenţă!

Cu această ocazie, Inspectoratul de Poliție Județean Olt vă urează UN AN NOU FERICIT și o minivacanță liniștită alături de cei dragi!

NU UITAŢI! În caz de nevoie, apelaţi cu încredere 112 – Apelul Unic de Urgenţă!

Suntem la datorie!”, transmite IPJ Olt.

IJJ Olt transmite:

„Ne dorim ca trecerea în noul an să aibă loc în siguranță, astfel că noi, jandarmii olteni, vom acționa pentru menținerea ordinii publice și vom fi prezenți în zone aglomerate și în medii de interes pentru asigurarea ordinii publice mai ales cu ocazia desfășurării manifestărilor cultural-artistice din noaptea de 31 decembrie când vor participa un număr important de persoane.

Măsuri de ordine și siguranță publică se vor asigura cu prilejul desfășurării concertului de Revelion, în Parcul Tineretului din municipiul Slatina, dar și de menținere, împreună cu efective ale Poliției, în celelalte localități din zona de competență.

De asemenea, în această perioadă, se va acționa alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea fenomenului infracțional și contravențional, combaterea traficului și consumului de substanțe interzise și aplicarea măsurilor legale la constatarea producerii acestora.

Astfel, dacă aveți nevoie de sprijin, apelați cu încredere la jandarmii aflați în apropiere. Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, iar dacă sunteți însoțiti de copii vă rugăm să îi supravegheați cu atenție sporită.

În ceea ce privește materialele pirotehnice, nu uitați că pot reprezenta un pericol atât pentru dumneavoastră, cât și pentru cei din jur. Utilizați-le strict în conformitate cu prevederile legale.

Vă recomandăm să evitați implicarea în conflicte de orice natură, să respectați indicațiile forțelor de ordine și să solicitați sprijin dacă sunteți victime sau martori ai unor fapte de natură antisocială.

În cazul apariţiei unei situaţii de dificultate sau de risc la adresa integrităţii, sănătăţii sau a vieţii, solicitați ajutorul prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgenţă 112.

Vă mulțumim tuturor pentru încrederea pe care ne-o acordați, vă dorim un an nou mai bun și plin de bucurii.

La mulți ani!”

ISU Olt transmite:

„Sărbătorile de iarnă reprezintă un prilej de bucurie, iar amintirea acestor momente nu trebuie să fie umbrită de tragedii sau evenimente care ne pot pune viața în pericol.

În perioada 30.12.2023-02.01.2024, peste 400 de pompieri olteni sunt pregătiți să acționeze cu mijloacele tehnice de intervenție din dotare pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor medical de urgență și salvarea persoanelor din medii ostile vieții.

Pentru gestionarea tuturor solicitărilor primite din partea cetățenilor, salvatorii pot acționa cu autospeciale de stingere, ambulanțe SMURD, autospeciale pentru intervenție la înălțime, autospeciale pentru descarcerare și alte mijloace tehnice specifice.

În afara măsurilor dispuse la nivel operativ, inspectorii de prevenire din cadrul ISU Olt, au desfășurat în această perioadă acțiuni de îndrumare și control la unități de alimentație publică, spații comerciale, lăcașuri de cult și ansambluri mănăstirești.

În urma controalelor desfășurate, pentru neregulile de la legislația în domeniul securității la incendiu, au fost aplicate 20 de sancțiuni contravenționale, în cunatum de 153.000 de lei.

Pentru a preveni producerea unor evenimente care se pot solda cu victime sau pagube materiale importante, vă reamintim principalele măsuri ce trebuie respectate, pentru siguranţa dumneavoastră și a bunurilor dumneavoastră:

Nu permiteți copiilor utilizarea artificiilor, petardelor şi a altor mijloace pirotehnice;

Nu utilizați mijloacele pirotehnice în încăperi şi spații închise sau cu aglomerări de persoane;

Verificați menținerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare în şi din clădirile de turism, agrement şi alimentație publică precum şi marcarea corespunzătoare a acestora, asigurând cunoașterea lor de către participanți;

La părăsirea locuinței asigurați-vă că nu ați lăsat focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpurile de iluminat aprinse.

Ne dorim să ne bucurăm împreună de aceste zile, fără evenimente care să vă pună viața în pericol! Țineți cont de sfaturile noastre și respectați măsurile de prevenire!”