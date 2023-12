Acțiuni organizate de polițiștii rutieri în weekend. 34 de sancțiuni contravenționale aplicate, 4 permise reținute

Razie organizată de polițiștii olteni pe raza mai multor localități în zilele de sâmbătă și duminica, 9-10 decembrie. Aceștia au acționat pe drumurile publice din localitățile Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt și comunele limitrofe ale acestora, fiind angrenați 20 de polițiști rutieri din cadrul IJP Olt. Au fost aplicate 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 8.000 de lei, au fost reținute 4 permise de conducere și 5 certificate de înmatriculare. Un bărbat în vârstă de 47 de ani, din comuna Izbiceni, s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins conducând un vehicul sub influența alcoolului, în urma testarii rezultând o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

„În noaptea de 9/10 decembrie 2023, în intervalul orar 18:00 – 02:00, polițiștii olteni au organizat o razie, cu efective mărite, pe drumurile publice din localitățile Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt și comunele limitrofe ale acestora, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

În cadrul acțiunii organizate de către Serviciul Rutier Olt, au fost angrenați 20 de polițiști rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt.

Acțiunea a vizat depistarea conducătorilor auto care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, acționându-se cu preponderență pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau a altor substanțe psihoactive.

Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 34 de sancțiuni contravenționale, în valoare de aproximativ 8.000 de lei, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Ca măsură complementară a abaterilor constatate, polițiștii au reținut 4 permise de conducere și 5 certificate de înmatriculare, fiind constatată și o infracțiune la regimul rutier.

În cadrul activităților, în jurul orei 20:30, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Slatina au oprit pentru control, pe strada Preot Dumitru Stancu, din comuna Izbiceni, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitate.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la Spitalul orășenesc Corabia, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În cauza, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și creșterea gradului de disciplină rutieră”, transmite purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.