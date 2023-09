La Morunglav, ,,Împreună pentru o comună curată”

Sâmbătă, 16.09.2023, în cadrul proiectului ,,Ziua de curățenie națională 2024”, Primăria omunei Morunglav a organizat și desfășurat o activitate de strângere și colectare a deșeurilor abandonate pe domeniul public.

„Din păcate am constatat că încă mai sunt persoane care aruncă gunoaie la întâmplare și care probabil așteaptă să vină alții să facă curățenie. In acțiune au fost angrenați elevii școlii generale Morunglav cât și dascălii din această instituție, salariații din cadrul Primăriei comunei Morunglav cât și consilierii locali. Colectare a fost făcută selectiv. Mulțumim doamnei Directoare a școlii și cadrelor didactice din cadrul grădinițelor și scolii și nu în ultimul rând elevilor și preșcolarilor care au participat la acțiune. Mulțumim domniilor consilieri: Stanciu Adrian, Nicolaide Ionuț, Diaconescu Marinel, Ionică Viorel, Ciorâcă Ion și Tutunea Nicolae care au participat efectiv la această activitate. Nu același lucru putem spune despre consilierii Gheorghe Mihai, Cotoroagea Gheorghe și Barcan Marinela care nu au fost prezenți deși au obligație față de comunitate. Facem apel către toți cetățenii comunei Morunglav să fie responsabili in cea ce privește curățenia localității”, spune Nicolae Cărămizaru, primarul comunei.