Centru medical nou la Coteana, o dorinţă împlinită a primarului Dima

Unul dintre proiectele de suflet ale primarului comunei Coteana, Ionuţ Dima, a fost acela de a construi un centru medical, care să deservească localitatea. Recent, lucrările la acest edificiu, au debutat. Centrul va fi dotat şi cu o farmacie.

„Dorința de a dezvolta Coteana, dorința de a răsplăti prin fapte increderea care mi s a acordat de către coteneni in 2020.

În urmă cu cateva zile am demarat lucrarile privind investitia in valoare de 6.886.872 lei, cuprinzând următoarele cabinete: cabinet de fizioterapie; cabinet de cardiologie; cabinet stomatologic ; cabinet pentru medicul de familie și farmacie.”, declară primarul.