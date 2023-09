Unde ar fi ISCIR şi Emanuel Oproiu în explozia de la Crevedia?

O vară fierbinte în 2023, aşa cum nu a mai fost demult. Botoşani, Vama Veche, Târgu Jiu, Crevedia, locuri de pe harta ţării unde neputinţa instituţională a generat un val de opinii în societate şi, vinovatul generic, este statul, cel care nu face trotuare cu balustrade de fier între Vama Veche şi 2 Mai, cel care nu pune o masă de naşteri la poarta spitalului din Urziceni, cel care nu are instrumente să o trezească din dulcele somn al gărzii de noapte pe doctoriţa de la Botoşani. Şi tot statul, cel care a generat explozia din parcarea din Crevedia.

De la vinovăţia generică, în fiecare caz s-a mers pe fir. În ultima situaţie, explozivă la figurat şi la propriu, un concurs de presupuse vinovăţii a ajuns în media. Ca-ntr-un proces public, unde înainte de judecata făptaşului, oamenii din cetate strâng deja lemne pentru focul în jurul viitorului rug.

Pe speţa de la Crevedia, analişti dezinteresaţi, mai puţin informaţi sau doar intenţionaţi au găsit de cuviinţă să introducă ISCIR-ul (Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat) în lista vinovaţilor. Problema acuzării, în momentele tensionate, dă un context, dar după, la rece, datele sunt altfel. Insitituţia în cauză nu avea ce să avizeze în PARCAREA RESPECTIVĂ, căci, acolo nu a funcţionat în momentul exploziei, şi mult înainte, niciun skid autorizabil de alimentare cu GPL. Pur şi simplu, doar o parcare internă a companiei Flagas, iar pentru parcări competenţa nu ţine de instalaţii de presiune, de ridicat şi celelalte părţi din obiectul de activitate al ISCIR. Poate o competenţă în zona ARR (Autoritatea Rutieră Română) sau ISCTR (Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier). Astfel, linşajul mediatic, venit spre Emanuel Oproiu, inspectorul de stat de la acea vreme al ISCIR, e doar o deformare post-explozie a realităţii sau o abordare politicianistă deformată în căutarea altui adevăr decât cel adevărat.

Iar când titularul postului de la ISCIR nu este vizat de nicio anchetă administrativă, civilă, penală, asta nu mai e ştire, nici de presă şi nici de pus pe TikTok. Aici nu e vorba de nevinovăţie, cea stabilită postanchetă, e pur şi simplu o stare de fapt în care ISCIR şi inspectorul şef de stat, Emanuel Oproiu, nu se intersectează deloc cu relaţia de cauzalitate din jurul exploziei de la Crevedia.

Nici măcar politic nu există o legătură. Să invoci că inspectorul şef al ISCIR-ului e susţinut politic de Paul Stănescu, secretarul general al PSD, e cum ai spune că Nicolae Ciucă va fi convins de Liviu Voiculescu să demisioneze de la preşedinţia PNL. Până atunci, ce ar fi ca partea de adevăr din ecuaţia ISCIR vs. Crevedia să fie văzută corect?

Nu ar mai fi nimic senzaţional, dar ar fi cum trebuie.